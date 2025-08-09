Mauro Icardi. Keystone

Sergi Gomez, ex compagno di squadra di Mauro Icardi al Barcellona, ha condiviso un aneddoto inaspettato sui primi anni dell'attaccante argentino nel calcio professionistico.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Mauro Icardi continua a far parlare di sé anche fuori dal campo, tra vicende personali e aneddoti del passato.

L’ex compagno di squadra Sergi Gomez ha raccontato un episodio curioso risalente ai tempi delle giovanili del Barcellona, quando condividevano un appartamento alla Masia.

Un giorno, Icardi uccise un piccione con una fionda costruita da lui, lo spennò, lo cucinò e lo mangiò davanti a Gomez, lasciandolo profondamente colpito. Mostra di più

Mauro Icardi è spesso al centro dell'attenzione per le sue vicende fuori dal campo, che spaziano dalle dispute legali con Wanda Nara a racconti inediti dei suoi inizi nel calcio professionistico alla Masia del Barcellona.

Sergi Gomez, difensore spagnolo con un passato all'Espanyol, ha condiviso un episodio mai raccontato prima sull'ex capitano dell'Inter.

Durante un intervento nel podcast «Post United», Gomez, oggi 33enne, ha ricordato un episodio particolare avvenuto durante la loro convivenza nelle giovanili del Barcellona: «Abbiamo giocato insieme per tre o quattro stagioni e in una di queste abbiamo condiviso l'appartamento», ha spiegato il difensore attualmente svincolato.

«Un giorno mi invitò al parco e, una volta lì, indicò un piccione su un albero molto alto, che io non riuscivo nemmeno a vedere. Poi prese una pietra e, usando una fionda che aveva costruito il giorno prima, colpì il piccione. L'ho visto cadere da un'altezza di 20 o 30 metri. Tornati alla Masia, Mauri gli tolse tutte le piume, lo cucinò e lo mangiò davanti a me. In quel momento pensai che se quello era solo l'inizio, non potevo immaginare cosa sarebbe successo in seguito».

Un gesto insolito, quasi da romanzo, che racconta molto della personalità di un Icardi giovanissimo e già fuori dagli schemi. Se quello era solo l'inizio, viene davvero da chiedersi quante altre storie ancora non siano venute alla luce.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.