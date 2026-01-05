Leonardo DiCaprio ha saltato un'importante premiazione a Hollywood. Imago

Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Venezuela hanno avuto un effetto inatteso: Leonardo DiCaprio ha saltato un'importante premiazione a Hollywood.

Hai fretta? blue News riassume per te DiCaprio ha mancato il gala di Palm Springs a causa delle restrizioni nei Caraibi.

L’attore era bloccato dopo l'arresto di Maduro e le misure di sicurezza nella regione.

In video ha difeso il cinema in sala e il formato VistaVision. Mostra di più

Le ripercussioni dell'attacco statunitense al Venezuela arrivano fino a Hollywood. Leonardo DiCaprio non ha potuto partecipare al gala dei Palm Springs International Awards, dove era atteso per ricevere il premio Desert Palm come miglior attore per «Una battaglia dopo l'altra».

Stando a quanto riportato da «Variety», l'attore non è riuscito a raggiungere Palm Springs partendo da St. Barths a causa delle restrizioni nell'area caraibica introdotte dopo l'arresto di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, trasferiti a New York per essere processati con accuse di terrorismo e traffico di droga.

DiCaprio aveva trascorso il Capodanno sull'isola francese, meta abituale delle vacanze invernali dei più facoltosi. Poco prima della fine del 2025 era stato fotografato in compagnia della fidanzata Vittoria Ceretti e di altre celebrità, tra cui Tom Brady e Jeff Bezos con la moglie Lauren Sánchez.

Impossibilitato a essere presente di persona, l'attore ha inviato un videomessaggio alla cerimonia. «Sono bloccato sulla East Coast», ha spiegato. «Avrei voluto essere lì con voi per festeggiare. Sono profondamente grato di far parte di tutto questo, anche se a distanza».

Ampio spazio alla difesa del formato VistaVision

Nel suo intervento, DiCaprio ha dedicato ampio spazio alla difesa del formato VistaVision, scelto per «Una battaglia dopo l'altra». Una decisione che, ha sottolineato, non nasce dalla nostalgia, ma dalla convinzione che il cinema debba puntare su ampiezza, qualità e sulla dimensione collettiva della sala.

L’attore ha anche ricordato le sue prime esperienze cinematografiche da bambino al Vista Theater di Los Angeles, il cinema di quartiere frequentato con il padre e oggi uno degli ultimi al mondo a disporre di un proiettore VistaVision. «È lì che ho capito per la prima volta il potere del cinema», ha raccontato.

Alla serata di Palm Springs hanno partecipato numerosi altri premiati, tra cui Adam Sandler, Timothée Chalamet, Amanda Seyfried e Kate Hudson, oltre ai cast di Sentimental Value di Joachim Trier, Frankenstein di Guillermo del Toro e Hamnetdi Chloé Zhao.

Secondo le previsioni, DiCaprio dovrebbe invece riuscire a presenziare domenica al gala dei Critics’ Choice Awards a Santa Monica, dove figura tra i favoriti per il premio di miglior attore. Il protagonista di Una battaglia dopo l'altra è già stato nominato sia ai Golden Globe sia agli Oscar, confermandosi uno dei nomi centrali di questa stagione dei premi.