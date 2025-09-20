  1. Clienti privati
«È diventata bellissima» L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

Sven Ziegler

20.9.2025

La Principessa Amalia ha attirato l'attenzione di tutti.
La Principessa Amalia ha attirato l'attenzione di tutti.
Instagram / Amalia_v_oranje

La principessa ereditaria olandese Amalia si presenta alla festa di Prinsjesdag all'Aia con un abito elegante e attira persino l'attenzione della regina Máxima.

Redazione blue News

20.09.2025, 17:23

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La principessa ereditaria Amalia (21 anni) fa scalpore con un abito color crema di Taller Marmo.
  • Il suo look con cappello e orecchini d'oro la fa sembrare matura e sicura di sé.
  • Anche le sue sorelle Ariane e Alexia brillano nel loro aspetto reale.
Mostra di più

L'erede al trono olandese, Amalia, ha rappresentato il momento glamour del Prinsjesdag di quest'anno all'Aia. Con un elegante abito color crema del marchio Taller Marmo, abbinato a un grande cappello e a vistosi orecchini d'oro, la 21enne è apparsa elegante e adulta.

L'abito, pagato circa 1'500 euro, l'ha fatta apparire molto più matura, ben lontana dalla giovane riservata che era solo pochi anni fa.

Anche accanto alla regina Máxima, nota per le sue stravaganti apparizioni di moda, Amalia ha saputo attirare l'attenzione.

Molti osservatori vedono in questo un simbolo del fatto che l'erede al trono sta crescendo sempre più nel suo futuro ruolo.

La 21enne ha raccolto complimenti sull'account Instagram ufficiale dei reali: «Amalia è bellissima» o «Così bella!» sono stati molti dei commenti.

Anche le sue due sorelle minori hanno colto l'occasione per brillare. La principessa Ariane (18 anni) ha fatto il suo debutto al Prinsjesdag con grande disinvoltura, mentre Alexia (20 anni) ha scelto un abito bianco drappeggiato di Solace London e ha accentuato il suo look con gioielli dorati.

Insieme, le tre sorelle formavano un trio accattivante, ma Amalia le ha superate tutte.

Gli osservatori della moda vedono una chiara dichiarazione

Il Prinsjesdag segna tradizionalmente l'inizio dell'anno parlamentare. Mentre il re Willem-Alexander ha definito le linee guida della politica di governo nel suo discorso dal trono, la figlia maggiore ha rappresentato l'evento più importante della giornata con la sua apparizione.

Ecco come si presentava Amalia due anni fa.
Ecco come si presentava Amalia due anni fa.
Koen Van Weel/ANP/dp

Gli osservatori della moda vedono nell'apparizione di Amalia un chiaro segnale: l'erede al trono si sta spostando sempre più al centro dell'attenzione pubblica e sta dimostrando di padroneggiare non solo la carica, ma anche il palcoscenico reale.

