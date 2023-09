È tornato il cancro al seno a Linda Evangelista: «So di avere un piede nella fossa»

Linda Evangelista

L’iconica indossatrice devolverà i proventi del suo libro «Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel», in uscita il 13 settembre, alla ricerca sul cancro al seno.

La prima volta che a Linda Evangelista è stato diagnosticato il cancro al seno era il 2018. Nel luglio 2022 la patologia è tornata, come rivelato durante un'intervista al WSJ. Magazine.

«È stato rilevato durante la mia mammografia annuale (la prima volta)», ha spiegato alla pubblicazione. «I margini non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, perché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non avere a che fare con questo, ho optato per una mastectomia bilaterale. Pensavo di essere a posto e di essere pronta per la vita. Il cancro al seno non mi avrebbe ucciso».

Purtroppo il cancro si è ripresentato l'anno scorso, e a quel punto Linda è stata molto più estrema quando si è rivolta all’oncologo. «Scavatemi un buco nel petto. Non voglio che sia bello. Voglio che scaviate. Voglio vedere un buco nel mio petto quando avrete finito. Mi capisce? Non voglio morire per questo».

La modella ha preferito mantenere un basso profilo durante la fase acuta della malattia, che potrebbe ripresentarsi in un prossimo futuro. «So di avere un piede nella fossa, ma sono in modalità di celebrazione», ha spiegato Linda.

«Ho affrontato problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro (Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel) e la mia vita. Sono felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus».

Linda donerà i proventi del libro, che uscirà il 13 settembre, alla ricerca sul cancro al seno.

Covermedia