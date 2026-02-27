  1. Clienti privati
Ecco perché L'indignazione di Federica Pellegrini: «Meglio non diventare madri in Italia»

ai-scrape

27.2.2026 - 14:42

Federica Pellegrini (foto d'archivio)
IMAGO/ZUMA Press

La bocciatura della proposta di legge nel Parlamento italiano ha provocato l'indignazione dell'ex nuotatrice Federica Pellegrini. Per la campionessa azzurra è difficile conciliare carriera e maternità senza un adeguato sostegno statale.

Igor Sertori

27.02.2026, 14:42

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Commissione italiana Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge che voleva garantire cinque mesi garantiti al 100% dello stipendio per entrambi i neo genitori.
  • Una decisione che ha fatto infuriare Federica Pellegrini, ex campionessa mondiale di nuoto e noto personaggio pubblico in Italia.
  • «Mi sembra facile capire che se una donna vuole fare carriera in questo Paese è meglio che non diventi madre!! È una scelta indotta dagli aiuti che NON abbiamo e quindi… non è una scelta! E questo fa molto arrabbiare», ha condiviso la Divina sui social.
  • Indignazione e frustrazione che ha trovato il sostegno di molti utenti del web e influencer, che condividono la sua opinione.
Mostra di più

La recente decisione politica sul welfare familiare ha scatenato diverse reazioni in Italia. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti bocciato la proposta sul congedo parentale paritario.

Questa notizia ha colpito molto Federica Pellegrini, la quale è attualmente all'ottavo mese di gravidanza e già madre di Matilda, di due anni.

L'ex campionessa di nuoto ha deciso di affidare ai social il suo pensiero critico sulla vicenda. Le sue parole evidenziano la difficoltà delle donne italiane nel mondo del lavoro.

«In questo Paese è meglio che non diventi madre»

La 37enne ha scritto un messaggio molto diretto nelle sue storie di Instagram.

Ha dichiarato: «Se per emergere come donne dobbiamo lavorare il doppio, diventando madri lo dobbiamo fare il quadruplo!! Mi sembra facile capire che se una donna vuole fare carriera in questo Paese è meglio che non diventi madre!! È una scelta indotta dagli aiuti che NON abbiamo e quindi… non è una scelta! E questo fa molto arrabbiare».

I dettagli della norma respinta

La proposta di legge in questione mirava a cambiare radicalmente la gestione dei primi mesi di vita dei figli. Il testo prevedeva un periodo di congedo retribuito identico per madri e padri. Si trattava di cinque mesi garantiti al 100% dello stipendio per entrambi i genitori.

L'obiettivo era allineare l'Italia agli standard di altri Paesi europei. Attualmente i padri hanno diritto a pochissimi giorni di permesso rispetto alle madri. Questo squilibrio grava spesso sulla carriera lavorativa delle donne. La misura avrebbe favorito una maggiore parità nella gestione familiare.

Il provvedimento è stato però fermato per questioni economiche. La Ragioneria dello Stato ha ritenuto inidonee le coperture finanziarie proposte. La mancanza di fondi ha quindi bloccato l'iter parlamentare all'inizio della settimana.

Un tema molto sentito in Italia

Lo sfogo dell'ex nuotatrice ha toccato un nervo scoperto dell'opinione pubblica. Come riportato da «gossip.it», il suo intervento ha immediatamente innescato un ampio dibattito in rete. Molti utenti e influencer hanno condiviso la sua frustrazione.

La critica principale riguarda l'assenza di politiche di sostegno concrete. Senza aiuti strutturali la genitorialità rischia di diventare un lusso o un ostacolo professionale.

La voce di un personaggio noto, qual'è l'ex campionessa olimpica e mondiale, ha dato risalto a un problema vissuto quotidianamente da molte famiglie in Italia.

