Lindsay Lohan

Dopo anni di luci della ribalta e scandali adolescenziali, l'attrice di «Freaky Friday» racconta la sua vita lontano da Hollywood, tra Dubai, maternità e il desiderio di proteggere la sua famiglia dalle ossessioni dei paparazzi.

Covermedia Covermedia

Cresciuta sotto i riflettori, idolatrata e braccata dai paparazzi quando era poco più che un'adolescente, Lindsay Lohan oggi guarda indietro e ammette di aver pagato un prezzo altissimo per la fama precoce.

In una confessione al «Sunday Times», la star di «Freaky Friday» ha raccontato come quegli anni l'abbiano segnata profondamente: «Non voglio mai che la mia famiglia viva ciò che ho vissuto io, inseguita dai paparazzi. Erano momenti spaventosi. Ho un PTSD estremo per quelle esperienze (Disturbo da Stress Post-Traumatico, ndr). Situazioni invasive, davvero paurose. Prego che una cosa del genere non torni mai più: non è sicuro, non è giusto».

Dopo una carriera vissuta tra set e scandali, Lindsay ha scelto la fuga dal clamore di Hollywood: nel 2014 si è trasferita a Dubai, dove ha trovato una nuova serenità.

Nel 2022 ha sposato il finanziere Bader Shammas e l'anno successivo è nato il loro primo figlio, Luai. Oggi la priorità della coppia è proteggere la privacy del bambino: «Parliamo continuamente di come fare in modo che nostro figlio cresca lontano dai flash», rivela l'attrice.

Oggi Lindsay osserva con distacco la trasformazione dell'industria dello spettacolo: «L'attenzione dei paparazzi non è più così feroce come allora. Era molto peggio quando ero giovane. Ora, grazie ai social, puoi raccontare la tua storia come vuoi tu. Ti restituisce la proprietà della tua vita. All'epoca non avevamo questa possibilità. Col tempo ho imparato a separare vita privata e pubblica, ma non è stato facile. Nessuno ti insegna come farlo».

Nonostante il ritiro dalle follie di Hollywood, la Lohan non ha detto addio al cinema. È infatti pronta a tornare sul grande schermo con «Freakier Friday», sequel del cult del 2003 «Freaky Friday», ancora una volta accanto a Jamie Lee Curtis. L'uscita al cinema è fissata per l'8 agosto 2026, riportando la magia della commedia che l'ha resa celebre a una nuova generazione di spettatori.

E sul rapporto con i fan, Lindsay ha una regola chiara: niente riprese di nascosto. «È spaventoso e mette a disagio» ammette. «Preferisco che qualcuno mi chieda un selfie, piuttosto che sentirmi osservata a ogni mossa».