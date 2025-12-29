  1. Clienti privati
Nuovo equilibrio Lindsay Lohan si commuove per la gentilezza

Covermedia

29.12.2025 - 11:00

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Covermedia

La star racconta il nuovo equilibrio tra sensibilità, famiglia e set.

Covermedia

29.12.2025, 11:00

29.12.2025, 11:12

Lindsay Lohan si dice più emotiva di quanto il pubblico immagini, soprattutto quando incontra gentilezza.

L'attrice ha spiegato che i momenti che la toccano davvero non sono quelli più rumorosi, ma quelli più semplici: «Quando mi sento più sensibile e più emotiva è quando le persone sono gentili con me». La dichiarazione è stata riportata da People, che ha seguito l'incontro durante un evento a Miami.

La Lohan ha collegato questa reazione a un cambiamento personale maturato negli anni: non si tratta soltanto di vulnerabilità, ma di una consapevolezza diversa nel riconoscere e accogliere gesti positivi. In sostanza, la star racconta di essersi concessa di «sentire» di più, invece di schermarsi. Un passaggio che coincide anche con una fase di maggiore stabilità privata.

Dal 2023 l'attrice è diventata madre e, sempre secondo quanto riportato da People, la maternità ha contribuito a ridefinire priorità e ritmo quotidiano. La dimensione familiare diventa così un elemento centrale nella narrazione pubblica di Lindsay, oggi più concentrata su benessere e continuità, più che sull'idea di rincorrere il clamore.

Dopo l'uscita di «Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo» nell'estate 2025 e il successivo approdo in streaming, Lindsay Lohan ha consolidato una nuova fase della sua carriera, più misurata e stabile.

