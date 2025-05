Lindsay Lohan Covermedia

Dimenticate il bisturi: l'attrice svela il suo rituale di bellezza fatto di tè verde, succhi detox, patch per gli occhi e laser. La pelle più radiosa di Hollywood ha un segreto tutto naturale.

Lindsay Lohan torna sotto i riflettori, ma questa volta per mettere fine a un gossip che da mesi la segue come un'ombra: quella di un presunto ritocco estetico.

L'attrice di «Freaky Friday» ha infatti alimentato le speculazioni dei fan lo scorso anno, quando è apparsa sul red carpet con un viso sorprendentemente fresco e luminoso, facendo subito scattare le ipotesi di un lifting.

A spegnere le voci ci ha pensato prima Chloe Fineman, comica e fan dichiarata del suo incarnato, che in un'intervista a ELLE ha definito Lindsay semplicemente «radiosa». Poi, la parola è passata al suo portavoce, che ha bollato come «poco gentile» e infondate le accuse di chirurgia, sottolineando quanto poco tempo abbia l'attrice per pensare a simili interventi, specie dopo la nascita del figlio, avvenuta lo scorso luglio; il marito è Bader Shammas.

«Quando mai? Con quale tempo? Dove?» ha scherzato Lindsay. «Devi solo fare quello che ti fa stare bene e non dare ascolto ai pettegolezzi».

Il portavoce ha rincarato la dose, ricordando come la vita di Lindsay negli ultimi anni sia stata più che intensa, lasciando poco spazio a critici e invidiosi. «È triste vedere come, oggi, le donne debbano essere giudicate così duramente», ha aggiunto.

Ma qual è allora il vero segreto della sua pelle? Lindsay ha confessato di aver sperimentato il Botox, sì, ma il merito di quel splendore irresistibile è tutto nel suo stile di vita sano e nelle sue abitudini di bellezza.

«Ogni mattina bevo un succo detox con carota, zenzero, limone, olio d'oliva e mela. Sono una grande bevitrice di tè verde e acqua. Amo le barbabietole sott'aceto, che metto praticamente ovunque. La mia skincare è molto mirata», ha raccontato. «E poi, acqua ghiacciata sul viso appena sveglia, patch per gli occhi ogni mattina e laser per trattamenti più profondi».

Il prossimo appuntamento sul grande schermo? Lindsay tornerà a far parlare di sé (ma per il talento) con il sequel di «Freaky Friday», «Freakier Friday», in uscita l'8 agosto.