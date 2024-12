La 34enne Dominique Brown è morta durante un evento a Los Angeles a causa di una reazione allergica. Il suo decesso solleva degli interrogativi sulla sicurezza di queste feste.

Dominique Brown, influencer Disney di 34 anni, è morta durante un evento a Los Angeles in seguito a una grave reazione allergica, presumibilmente causata da arachidi.

Dei testimoni oculari accusano gli organizzatori di aver ritardato i soccorsi medici per scattare delle foto, cosa che non è ancora stata confermata.

Il tragico incidente ha suscitato un'ampia costernazione e solleva interrogativi sulla sicurezza dei soggetti allergici durante gli eventi pubblici.

La morte improvvisa dell'influencer Disney Dominique Brown ha scosso la comunità. La 34enne ha avuto una grave reazione allergica durante un evento organizzato dalla catena di negozi BoxLunch a Los Angeles, che ha causato la sua morte. Suo fratello le ha detto addio con parole commoventi.

Dei testimoni oculari riferiscono che la donna ha mangiato un piatto che ha scatenato una reazione allergica. Il personale le aveva precedentemente assicurato che non conteneva ingredienti allergenici, come riportato dalla rivista «People».

Un conoscente dell'influencer ha dichiarato che Dominique era altamente allergica alle arachidi. Dopo aver mangiato il cibo, ha chiesto immediatamente assistenza medica, che sarebbe stata inizialmente rifiutata perché gli organizzatori volevano comunque scattare delle foto.

Queste affermazioni non sono ancora state confermate e la tempistica della chiamata d'emergenza rimane poco chiara.

Il fratello: «Mi mancherà il suo sorriso contagioso»

In una dichiarazione ufficiale, l'organizzatore BoxLunch ha espresso il suo profondo dolore per la perdita della 34enne. «Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Dominique Brown, un membro prezioso della nostra comunità. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici». L'organizzatore non ha affrontato le accuse mosse nella sua dichiarazione.

Su Instagram, dove Dominique aveva più di 18'000 follower, il fratello Patrick ha lasciato un commovente saluto: «Mi mancherà mia sorella e migliore amica e il sorriso contagioso che ha sempre avuto».

Le circostanze della sua morte sollevano seri interrogativi sulla sicurezza dei soggetti allergici in questi eventi. In particolare, le accuse di averle inizialmente rifiutato l'aiuto potrebbero avere conseguenze di vasta portata per gli organizzatori.

