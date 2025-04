L'influencer risponde alle critiche sulle labbra: «Se ci sentiamo sbagliati, non siamo noi il problema»

Laura Cremaschi nello studio di «Avanti un altro» (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Laura Cremaschi ha affrontato le feroci critiche che le sono state rivolte sui social media riguardo alle sue labbra. La showgirl italiana ha spiegato che il suo aspetto è il risultato di un trattamento che non è andato a buon fine: «Oggi mi porto addosso le conseguenze». Allo stesso tempo ha messo in guardia dalla cattiveria dei commenti che le sono stati rivolti.

Laura Cremaschi, conosciuta per il suo ruolo nel programma televisivo «Avanti un altro», ha di recente affrontato le feroci critiche ricevute sui social media riguardo alle sue labbra.

Come riporta «TGcom24», l'influencer non ha mai avuto problemi a essere aperta sulle sue imperfezioni fisiche, condividendo anche immagini della sua acne cistica.

In un video pubblicato su Instagram ci ha tenuto però a mostrare alcuni dei commenti offensivi ricevuti sul suo profilo: «Sono commenti a diversi reel. Senza alcuna sensibilità mi è stato detto tutto questo», ha dichiarato.

«Oggi mi porto addosso le conseguenze»

La showgirl ha spiegato che da giovane si era sottoposta a delle iniezioni alle labbra, ma purtroppo il materiale utilizzato non era riassorbibile, probabilmente trattandosi di silicone.

«Con il tempo si è spostato, si è modificato e oggi mi porto addosso le conseguenze», ha affermato, aggiungendo che non si tratta di un capriccio estetico, ma di qualcosa che fa parte di lei da oltre 15 anni.

Come detto, Cremaschi ha anche parlato della sua esperienza con l'acne e ha condiviso apertamente le sue imperfezioni con il pubblico. «Eppure c'è chi riesce solo a soffermarsi su un dettaglio del volto».

«Non siamo noi il problema»

La showgirl ha espresso preoccupazione per l'impatto che commenti simili potrebbero avere su persone più vulnerabili, come chi soffre di problemi di pelle o di peso. «So bene - ha sottolineato - cosa vuol dire avere addosso lo sguardo e il giudizio degli altri».

E ha sottolineato che il problema è la leggerezza e la cattiveria con cui sui social media si rivolgono queste parole, specialmente quando arrivano da altre donne o madri, che dovrebbero essere un esempio positivo.

«E allora lo voglio dire chiaramente: se ci siamo sentiti sbagliati per il modo in cui appariamo, non siamo noi il problema, non siamo noi a doverci vergognare», ha continuato.

«Noi siamo molto di più del nostro aspetto, siamo le nostre storie, i nostri percorsi, le nostre cicatrici e le nostre rinascite. E io oggi non nascondo i miei difetti, perché fanno parte di me, e va bene così», ha concluso.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.