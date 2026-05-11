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Il fumetto «Lino Banfi. La commedia di una vita» racconta gli esordi dell'attore pugliese.

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Lino Banfi festeggerà i 90 anni con un docufilm Rai1 e una graphic novel.

L'attore pugliese sta vivendo uno dei momenti più celebrativi della sua lunga carriera tra televisione, editoria e cinema. Accanto al docufilm «Lino d'Italia: storia di un itALIENO», atteso in prima serata su Rai1 l'11 luglio, giorno del suo novantesimo compleanno, arriva anche una graphic novel dedicata agli anni precedenti al successo nazionale.

Secondo quanto riportato da Sky Arte, il progetto editoriale «Lino Banfi. La commedia di una vita» ripercorre gli inizi dell’attore tra varietà, difficoltà economiche e trasferimento a Roma, approfondendo il lato più umano dell’artista pugliese.

Durante il Bif&st di Bari, il volto di «Un medico in famiglia» ha confermato che il film celebrativo realizzato con Marco Spagnoli andrà in onda proprio sulla rete ammiraglia Rai nel giorno del compleanno. «Quando i dirigenti Rai lo hanno visto, hanno detto che è venuto fuori un bel film», ha raccontato durante l’anteprima al Teatro Petruzzelli.

Negli ultimi mesi il protagonista della commedia italiana è tornato spesso in televisione anche per promuovere il libro autobiografico «90 non mi fai paura!», mentre continuano gli omaggi pubblici dedicati alla sua carriera.