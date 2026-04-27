Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto

Alcuni di questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano. Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch. Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch. Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch. Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062. Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio. Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino.