  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Senza filtri a «Verissimo» Lino Banfi si confessa: «Ho pensato al suicidio, oggi ho paura»

fon

27.4.2026

Lino Banfi si mette a nudo.
Lino Banfi si mette a nudo.
Imago

Lino Banfi si apre a «Verissimo»: tra ricordi del padre, il dolore per la moglie Lucia e momenti bui, l'attore confessa anche la sua più grande paura oggi.

Nicolò Forni

27.04.2026, 18:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lino Banfi si emoziona a «Verissimo» ripercorrendo vita, dolore e paure del tempo che passa.
  • Ricorda il padre, il seminario e un senso di colpa legato alle sue ultime parole.
  • Parla della moglie Lucia, del pensiero del suicidio, della paura della morte e del nuovo libro in uscita.
Mostra di più

Lino Banfi si emoziona in tv e mostra il suo lato più fragile. Ospite a «Verissimo», l'attore ripercorre i momenti più intensi della sua vita, tra ricordi familiari, dolore e paure legate al tempo che passa.

Intanto torna in libreria con «90, non mi fai paura», disponibile dal 28 aprile 2026 per Harper Collins.

Il rapporto con il padre

Nel salotto di Silvia Toffanin, Banfi torna agli inizi della sua storia. Come racconta in trasmissione, il padre lo immaginava lontano dal mondo dello spettacolo: «Mi voleva notaio o prete».

Prima del successo, infatti, trascorre alcuni anni in seminario, dove però emerge già la sua indole: «Facevo ridere tutti».

Come ripreso anche da «Leggo.it», il ricordo del padre resta però segnato da un momento doloroso. Le sue ultime parole, pronunciate in ospedale, lo hanno accompagnato per anni lasciandogli un senso di colpa difficile da superare.

Pensieri suicidi? Ecco dove puoi trovare aiuto

Alcuni di questi servizi sono presenti 24 ore su 24 per le persone in crisi suicidaria e per coloro che le circondano. Linea di consulenza del Telefono Amico: numero di telefono 143 o www.143.ch. Linea di consulenza di Pro Juventute (per bambini e giovani): numero di telefono 147 oppure www.147.ch. Maggiori informazioni: www.parlare-puo-salvare.ch. Il Centro di contatto dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese: numero di telefono 0848 062 062. Per chi ha già tentato il suicidio in Ticino: Terapia breve ASSIP© - Prevenzione del suicidio. Per le persone che hanno perso qualcuno a causa del suicidio: Gruppi di Aiuto Aiuto Ticino.

Il dolore e l'amore per Lucia

Nel corso dell’intervista, Banfi parla anche dei momenti più bui della sua vita, arrivando a confessare di aver pensato al suicidio.

A sostenerlo è stata la moglie Lucia, scomparsa nel 2023, figura fondamentale nel suo percorso.

«Mi capiva e mi aiutava sempre», ricorda con affetto, evocando anche piccoli gesti quotidiani che raccontano il loro legame.

Nonostante una carriera lunga e amatissima, Banfi non nasconde le sue fragilità. «Non è vero che non ho paura», ammette nel programma, riferendosi alla vecchiaia e al pensiero della morte.

Una confessione diretta, che restituisce il ritratto autentico di un uomo prima ancora che di un attore.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo
Confermato l'avvelenamento da ricina per mamma e figlia di Campobasso, l'indagine prosegue
Ecco perché un Boeing 787 Dreamliner viene demolito dopo sole 13 ore di volo
Il portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby

Le ultimo su Lino Banfi

Il suo appello sui social. Lino Banfi vittima di un furto d'identità: volto e voce clonati per una pubblicità

Il suo appello sui socialLino Banfi vittima di un furto d'identità: volto e voce clonati per una pubblicità

Buon compleanno. Lino Banfi: «Volevo fare il chirurgo. A 89 anni ho la memoria di un quarantenne»

Buon compleannoLino Banfi: «Volevo fare il chirurgo. A 89 anni ho la memoria di un quarantenne»

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Elena D'Amario blocca Amici: «Non riesco a scegliere chi eliminare»

Ecco cos'è successoElena D'Amario blocca Amici: «Non riesco a scegliere chi eliminare»

Ecco cosa si sa. Dopo il caso Signorini, il settimanale «Chi» potrebbe chiudere?

Ecco cosa si saDopo il caso Signorini, il settimanale «Chi» potrebbe chiudere?

Sempre con ironia. Lillo Petrolo: «Un bel salto: prima ero ragioniere», la nomina a commendatore diventa virale

Sempre con ironiaLillo Petrolo: «Un bel salto: prima ero ragioniere», la nomina a commendatore diventa virale