Lino Banfi si emoziona in tv e mostra il suo lato più fragile. Ospite a «Verissimo», l'attore ripercorre i momenti più intensi della sua vita, tra ricordi familiari, dolore e paure legate al tempo che passa.
Intanto torna in libreria con «90, non mi fai paura», disponibile dal 28 aprile 2026 per Harper Collins.
Il rapporto con il padre
Nel salotto di Silvia Toffanin, Banfi torna agli inizi della sua storia. Come racconta in trasmissione, il padre lo immaginava lontano dal mondo dello spettacolo: «Mi voleva notaio o prete».
Prima del successo, infatti, trascorre alcuni anni in seminario, dove però emerge già la sua indole: «Facevo ridere tutti».
Come ripreso anche da «Leggo.it», il ricordo del padre resta però segnato da un momento doloroso. Le sue ultime parole, pronunciate in ospedale, lo hanno accompagnato per anni lasciandogli un senso di colpa difficile da superare.