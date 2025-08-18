Lino Banfi in un'immagine d'archivio. Francesca Vieceli

L'attore pugliese Lino Banfi ha rivelato sui social di essere stato vittima di un furto d'identità tramite deepfake, annunciando azioni legali contro i responsabili.

Antonio Fontana

Lino Banfi testimonial di una crema? No, è solo un deepfake. Il noto attore pugliese è stato coinvolto in una truffa che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per clonare la sua immagine e voce, facendolo apparire come il protagonista di uno spot pubblicitario.

L'attore ha condiviso la sua esperienza sui social media, in cui avverte: «Ragazzi, questa volta è un appello serio. Sta circolando un video sui social con la mia faccia che non è la mia faccia, con la mia voce che non è la mia voce, che promuove una crema inesistente contro i dolori».

Ha quindi esortato il pubblico a segnalare il video fraudolento.

Vuole trovare il responsabile

In un'intervista con l'Ansa, l'attore 89enne ha espresso la sua indignazione: «Non posso permettere che la mia identità, apprezzata da molti come quella di un serio nonno di famiglia, venga sfruttata per una pubblicità che mira a ingannare il pubblico».

Ha inoltre dichiarato di aver incaricato il suo avvocato, Giorgio Assumma, di avviare azioni legali a livello internazionale per assicurare che i responsabili siano puniti.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.