Il suo appello sui social Lino Banfi vittima di un furto d'identità: volto e voce clonati per una pubblicità

ai-scrape

18.8.2025 - 12:46

Lino Banfi in un'immagine d'archivio. 
Lino Banfi in un'immagine d'archivio. 
Francesca Vieceli

L'attore pugliese Lino Banfi ha rivelato sui social di essere stato vittima di un furto d'identità tramite deepfake, annunciando azioni legali contro i responsabili.

Antonio Fontana

18.08.2025, 12:46

Lino Banfi testimonial di una crema? No, è solo un deepfake. Il noto attore pugliese è stato coinvolto in una truffa che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per clonare la sua immagine e voce, facendolo apparire come il protagonista di uno spot pubblicitario.

L'attore ha condiviso la sua esperienza sui social media, in cui avverte: «Ragazzi, questa volta è un appello serio. Sta circolando un video sui social con la mia faccia che non è la mia faccia, con la mia voce che non è la mia voce, che promuove una crema inesistente contro i dolori».

Ha quindi esortato il pubblico a segnalare il video fraudolento.

Vuole trovare il responsabile

In un'intervista con l'Ansa, l'attore 89enne ha espresso la sua indignazione: «Non posso permettere che la mia identità, apprezzata da molti come quella di un serio nonno di famiglia, venga sfruttata per una pubblicità che mira a ingannare il pubblico».

Ha inoltre dichiarato di aver incaricato il suo avvocato, Giorgio Assumma, di avviare azioni legali a livello internazionale per assicurare che i responsabili siano puniti.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

