Tra teatro e TV Lino Guanciale: «Anch’io ero povero»

Covermedia

23.2.2026 - 13:00

Lino Guanciale
Lino Guanciale

L’attore si racconta a «la Repubblica» tra radici difficili e nuovi impegni sul palcoscenico.

Covermedia

23.02.2026, 13:00

23.02.2026, 13:13

Lino Guanciale ripercorre le sue origini.

L’interprete abruzzese lo fa con parole che raccontano prima il cammino umano e poi quello artistico.

Nell’intervista rilasciata a la Repubblica ricorda un’infanzia segnata da ristrettezze economiche, lontana da privilegi e scorciatoie: «Anch’io ero povero», afferma, spiegando come quelle condizioni abbiano alimentato determinazione e disciplina.

Un punto di partenza che nel tempo si è trasformato in consapevolezza professionale.

Il protagonista di numerose produzioni televisive e teatrali sottolinea che il successo non è mai soltanto individuale.

«Oggi il vero miracolo è avere uomini giusti», osserva, indicando nella qualità delle relazioni e nella solidità morale delle persone incontrate lungo il percorso il vero discrimine in un ambiente competitivo come quello dello spettacolo.

Una riflessione che va oltre la carriera personale e tocca il valore civile del mestiere dell’attore.

Molto teatro prima di tornare in TV

Per l’attore 44enne il teatro resta il luogo privilegiato di questa responsabilità: uno spazio di confronto diretto, dove la parola conserva peso e profondità.

Nei prossimi mesi sarà impegnato al Piccolo Teatro di Milano con «Miracolo a Milano», in scena dal 4 marzo al 1° aprile con la regia di Claudio Longhi, e successivamente con «Flusso» al Teatro Grassi dal 25 al 30 maggio.

Due appuntamenti centrali della stagione 2026, prima dei nuovi progetti televisivi già in preparazione.

