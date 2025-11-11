  1. Clienti privati
Confessioni Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»

Covermedia

11.11.2025 - 16:30

Lino Guanciale
Lino Guanciale

Lino Guanciale, protagonista de «Il commissario Ricciardi» si racconta tra insicurezze, affetti e nuovi progetti.

Covermedia

11.11.2025, 16:30

11.11.2025, 16:39

«Ho il timore di non essere adeguato, anche se l’avventura di essere papà è meravigliosa». Con questa confessione Lino Guanciale mostra il suo lato più intimo, lontano dai set e dai riflettori.

Volto amato di «Il commissario Ricciardi», la serie di Rai 1 ambientata nella Napoli degli anni Trenta, l’attore racconta come la paternità lo abbia trasformato: «Anche quando sembra che tutto vada bene – la famiglia, il lavoro – resta il dubbio di non fare abbastanza».

Sul fronte professionale, Guanciale si prepara a tornare in prima serata con la terza stagione della fiction. «In questa nuova fase Ricciardi si apre di più, sorride, si concede al sentimento. È stato bello dargli un po’ di luce», spiega. Un percorso che rispecchia la sua stessa evoluzione: «Nel momento in cui lui ride, esce qualcosa che non avevo mai mostrato prima».

Fuori dal set, la sfida più grande resta quella quotidiana: «Essere un buon padre è un ruolo che non si può recitare».

Impegnato tra le riprese e la vita familiare, Guanciale proseguirà con «Il commissario Ricciardi» e con un nuovo progetto cinematografico, continuando a portare sullo schermo personaggi intensi e autentici, proprio come lui.

