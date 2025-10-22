«Il Commissario Ricciardi»Lino Guanciale: «Il commissario ora si apre all'amore»
Covermedia
22.10.2025 - 11:00
Dal 10 novembre su Rai 1 la terza stagione della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Il commissario affronta la sua rinascita emotiva.
Covermedia
22.10.2025, 11:00
22.10.2025, 11:04
Covermedia
Lino Guanciale torna nei panni del commissario Ricciardi e promette un cambiamento profondo: «Questa volta si apre all'amore e alla vita».
La terza stagione della fiction «Il Commissario Ricciardi», in onda dal 10 novembre su Rai 1, segna una svolta per il personaggio creato da Maurizio de Giovanni.
L'attore spiega di aver mantenuto finora «la briglia corta» su Ricciardi per accompagnarlo con coerenza alla sua «esplosione emotiva». Dopo anni di dolore e solitudine, il commissario troverà finalmente la forza di vivere sentimenti autentici.
Lo stesso de Giovanni conferma che la nuova stagione attinge ai «romanzi più potenti», quelli in cui Ricciardi attraversa una crisi profonda e una trasformazione decisiva.
La storia riparte da Napoli, dicembre 1933: Ricciardi e la vicina Enrica iniziano una relazione ufficiale, ma la maledizione che lo perseguita – la capacità di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta e ascoltare le loro ultime parole – continua a separarlo dal mondo dei vivi.
Napoli resta protagonista assoluta, cornice luminosa e dolente di una stagione in cui il mistero si intreccia al sentimento.