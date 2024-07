Lino Guanciale

Ospite al Giffoni Film Festival l'attore abruzzese ha parlato del ritorno della serie tv di successo.

Covermedia

Lino Guanciale ha parlato dei suoi progetti futuri. «La nuova stagione del Commissario Ricciardi arriverà nella seconda parte del 2024/2025, abbiamo finito di girare a fine maggio e ora è tutto in post produzione. Sarà la stagione più completa, quella della svolta, quella in cui l'evoluzione di Ricciardi si compie e il processo di avvicinamento alle persone, nonostante il suo pessimo carattere, si realizza».

«È anche la stagione dagli esiti più dolorosi, ma forse anche per questo è molto vicina alle difficoltà emotive di tutti, c'è una confessione importante e un matrimonio, momento tra i più significativi».

Ma il personaggio del Commissario di polizia nella Napoli degli anni trenta, in pieno fascismo, impone anche una riflessione sociale: «C'è una lettura politica inevitabile – afferma Guanciale – A prescindere che si aderisca o che si sia indifferenti al regime, il termometro politico influenza le vite di tutti, ne scrive la storia. Se vuoi fare del bene, ad un certo punto devi metterti contro, e questo è anche uno degli elementi più interessanti della serie».

In attesa di rivederlo in tv, in questi giorni è al cinema con «L'Invenzione di noi due», un film sull'amore, adattamento dell'omonimo romanzo di Matteo Bussola.

