L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?

Federica Brignone a «Che tempo che fa». Imago

Non tutto quello che viene registrato va poi in onda. È il caso di una puntata di «Belve», dove è spuntato un nuovo caso dietro le quinte, con l’intervista a Federica Brignone che resta quindi fuori dal programma.

Hai fretta? blue News riassume per te L’intervista a Federica Brignone registrata a «Belve» non sarà trasmessa.

La scelta, ufficialmente per «motivi editoriali», sarebbe condivisa tra ospite e conduttrice.

Non è un caso isolato: in passato erano già saltate interviste come quelle di Pettinelli e Lamborghini. Mostra di più

Mentre il pubblico segue la nuova puntata di «Belve», emerge una notizia che riguarda ciò che non si vedrà in tv. Tra le interviste registrate per questa stagione, ce n’è una destinata a restare nel cassetto: quella con Federica Brignone.

La sciatrice aveva partecipato alle registrazioni del programma di Francesca Fagnani, ma - secondo quanto riferito da fonti vicine alla produzione citate da «Leggo» - il risultato finale non avrebbe convinto fino in fondo.

«Motivi editoriali» e scelta condivisa

La decisione ufficiale parla di ragioni editoriali: l’intervista non sarà inserita nelle prossime puntate, nonostante fosse inizialmente prevista. Dietro le quinte, però, si racconta di un contenuto che non avrebbe restituito l'intensità e il tono incisivo tipici del format.

Chi era presente parla di un incontro privo di quel «graffio» che ha reso «Belve» riconoscibile. Una valutazione che sarebbe stata condivisa sia dalla conduttrice sia dall'ospite, portando a uno stop concordato.

Non è la prima volta per «Belve»

Episodi simili non sono nuovi per il programma. In passato era già successo con Anna Pettinelli, come spiegato da Fagnani a «SuperGuidaTv»: in quel caso, una questione di tempi televisivi aveva costretto a sacrificare un’intervista.

Diverso il precedente con Elettra Lamborghini. Nel 2022 la cantante aveva registrato una puntata mai trasmessa per la mancata firma della liberatoria. Come raccontato nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, non aveva colto pienamente lo spirito del programma.

La stessa Fagnani aveva poi commentato l'episodio, sempre da Cattelan, sottolineando come quell'intervista fosse riuscita. Recentemente Lamborghini è tornata a «Belve» e il pubblico può finalmente vedere una nuova versione dell'incontro, tra confessioni personali e momenti più leggeri.