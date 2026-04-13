Linus

Il conduttore resta il volto di «Deejay Chiama Italia», ma oggi guida anche radio, eventi e podcast del gruppo.

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Linus rafforza il controllo editoriale mentre continua a condurre: a cinquant’anni dal debutto, il volto storico di Radio Deejay non è più soltanto una delle voci più riconoscibili dell’emittente, ma anche presidente di Elemedia, la società del gruppo GEDI Gruppo Editoriale che gestisce Radio Deejay, Radio Capital, m2o e la piattaforma OnePodcast.

In termini concreti, significa che oltre ad andare in onda decide anche cosa passa in radio, come vengono costruiti i palinsesti e quali progetti sviluppare nel mondo dell’audio.

Un’evoluzione che affianca alla conduzione quotidiana un ruolo sempre più centrale nelle scelte strategiche del gruppo.

«La tv non è il mio ambiente naturale»

Il programma «Deejay Chiama Italia», in onda dal 1991 e oggi condotto con Nicola Savino, resta il punto fermo della sua presenza: va in onda ogni giorno nella fascia 10-12 e continua a essere uno dei format più longevi e riconoscibili della radio italiana.

Nel racconto al «Corriere della Sera», il conduttore chiarisce anche il rapporto con la televisione: «La tv non è il mio ambiente naturale». Una posizione coerente con tutta la sua carriera, in cui la radio è sempre rimasta il centro, mentre la tv è stata un’esperienza parallela.

Sul piano operativo, la sua attività non rallenta. Tra i prossimi appuntamenti già annunciati ci sono la Deejay Ten di Bari il 19 aprile 2026, lo spettacolo «50 Linetti» il 5 giugno al Castello Sforzesco di Milano per celebrare i 50 anni al microfono, e il 6 giugno la partecipazione allo Speakers’ Corner di «Deejay Chiama Italia» durante l’evento Party Like a Deejay.