  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Volto di «Deejay Chiama Italia» Linus cambia ruolo dopo 50 anni: andrà ancora in onda, ma prenderà anche decisioni

Covermedia

13.4.2026 - 11:00

Linus
Linus

Il conduttore resta il volto di «Deejay Chiama Italia», ma oggi guida anche radio, eventi e podcast del gruppo.

Covermedia

13.04.2026, 11:00

13.04.2026, 11:07

Linus rafforza il controllo editoriale mentre continua a condurre: a cinquant’anni dal debutto, il volto storico di Radio Deejay non è più soltanto una delle voci più riconoscibili dell’emittente, ma anche presidente di Elemedia, la società del gruppo GEDI Gruppo Editoriale che gestisce Radio Deejay, Radio Capital, m2o e la piattaforma OnePodcast.

In termini concreti, significa che oltre ad andare in onda decide anche cosa passa in radio, come vengono costruiti i palinsesti e quali progetti sviluppare nel mondo dell’audio.

Un’evoluzione che affianca alla conduzione quotidiana un ruolo sempre più centrale nelle scelte strategiche del gruppo.

«La tv non è il mio ambiente naturale»

Il programma «Deejay Chiama Italia», in onda dal 1991 e oggi condotto con Nicola Savino, resta il punto fermo della sua presenza: va in onda ogni giorno nella fascia 10-12 e continua a essere uno dei format più longevi e riconoscibili della radio italiana.

Nel racconto al «Corriere della Sera», il conduttore chiarisce anche il rapporto con la televisione: «La tv non è il mio ambiente naturale». Una posizione coerente con tutta la sua carriera, in cui la radio è sempre rimasta il centro, mentre la tv è stata un’esperienza parallela.

Sul piano operativo, la sua attività non rallenta. Tra i prossimi appuntamenti già annunciati ci sono la Deejay Ten di Bari il 19 aprile 2026, lo spettacolo «50 Linetti» il 5 giugno al Castello Sforzesco di Milano per celebrare i 50 anni al microfono, e il 6 giugno la partecipazione allo Speakers’ Corner di «Deejay Chiama Italia» durante l’evento Party Like a Deejay.

I più letti

La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Cesare Cremonini preoccupa i fan: «Ogni giorno è dedicato ad annegare il dolore»
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Trump spara a zero su Papa Leone: «È un debole, è in Vaticano grazie a me»

Altre notizie

Teatro britannico. Agli Olivier Awards 2026 trionfano Rachel Zegler e Paapa Essiedu

Teatro britannicoAgli Olivier Awards 2026 trionfano Rachel Zegler e Paapa Essiedu

Rivelazioni choc. Cristiano Malgioglio: «Ecco perché ho tentato il suicidio»

Rivelazioni chocCristiano Malgioglio: «Ecco perché ho tentato il suicidio»

Guida in stato di ebbrezza. Britney Spears entra volontariamente in rehab dopo l'arresto: «È il passo giusto»

Guida in stato di ebbrezzaBritney Spears entra volontariamente in rehab dopo l'arresto: «È il passo giusto»