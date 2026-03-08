Cambiamenti in vista per L'Isola dei Famosi. Imago

L'Isola dei Famosi potrebbe cambiare profondamente: secondo alcune indiscrezioni, il reality starebbe valutando un nuovo formato senza dirette e una possibile nuova location.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo DavideMaggio.it, la nuova edizione dell'Isola dei famosi potrebbe rinunciare alle dirette e allo studio, puntando su riprese registrate e montate successivamente.

Se la conduzione si spostasse direttamente sul posto, la presenza degli opinionisti in studio diventerebbe meno probabile.

Sempre secondo DavideMaggio.it, il reality potrebbe lasciare l’Honduras per trasferirsi nelle Filippine, mentre la messa in onda resta incerta tra autunno e primavera 2027. Mostra di più

Nelle scorse settimane erano circolate alcune indiscrezioni sull'avvio dei primi casting per la nuova edizione de «L’Isola dei Famosi». Una notizia che aveva alimentato l'ipotesi di un ritorno del reality nella tradizionale collocazione primaverile in prima serata. Per ora, però, queste aspettative non hanno trovato conferme ufficiali.

Nel frattempo emergono nuovi retroscena che potrebbero indicare un cambiamento significativo per il programma. Secondo quanto rivelato su «DavideMaggio.it», lo show sarebbe al centro di una profonda revisione del format.

Un reality destinato a cambiare

Tra le novità allo studio ci sarebbe l’abbandono delle dirette televisive e dello studio. Sempre secondo il sito specializzato, le riprese avverrebbero interamente sul posto e il materiale verrebbe poi montato in un secondo momento, selezionando soltanto le scene più rilevanti per la narrazione del reality.

Un simile modello produttivo potrebbe avere conseguenze anche sulla presenza degli opinionisti. Se la conduzione dovesse spostarsi direttamente nella location delle riprese per seguire da vicino i concorrenti, la presenza di commentatori in studio diventerebbe meno scontata.

Tuttavia, la struttura definitiva del programma resta ancora da definire.

Addio Honduras? Spunta la pista Filippine

Le possibili novità riguarderebbero anche la location. Stando sempre a «DavideMaggio.it», l'Isola potrebbe lasciare l'Honduras, storico scenario del reality, per trasferirsi nelle Filippine, segnando così un cambiamento importante nell’identità visiva dello show.

In precedenza «Fanpage» aveva ipotizzato un ritorno del programma tra maggio e giugno 2026, anche in considerazione della durata ridotta del «Grande Fratello Vip», che quest’anno dovrebbe fermarsi a sei settimane. Al momento, però, si tratta soltanto di indiscrezioni: dai vertici Mediaset non sono arrivati annunci ufficiali.

Anzi, come ricordato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, il reality potrebbe non tornare in primavera. L'ipotesi più probabile resterebbe quindi una messa in onda in autunno, oppure direttamente nella primavera del 2027.