L'Italia infuriata per questa canzone che verrà portata dall'Estonia all'ESC

«Espresso Macchiato», la canzone che il 33enne Tommy Cash (pseudonimo di Tomas Tammemets), uno dei rapper più popolari in Estonia, presenterà all'Eurovision Song Contest 2025 (che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio), ha acceso da qualche giorno la polemica sui social in Italia.

Ieri è intervenuto anche il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) che ha deciso di inviare un ricorso alla European Broadcasting Union (Ebu).

Nella notte tra sabato e domenica, mentre Olly trionfava a Sanremo 2025, Tommy Cash vinceva infatti con «Espresso Macchiato» – e con l'83% dei voti – l'Eesti Laul 2025, il contest estone con cui viene scelto il rappresentante del Paese all'ESC.

A contribuire a rendere il brano virale è proprio il testo: accompagnato da una movimentata musica dance, è scritto in un mix di inglese e italiano storpiato e riprende stereotipi italiani all'estero, creando insieme un effetto comico e surreale.

Più di un cliché sull'Italia

Il caffè è il grande protagonista del brano, ripetuto quasi ossessivamente nel ritornello, a sottolineare uno dei cliché più diffusi sugli italiani. Un altro grande stereotipo è legato all'ostentazione del lusso – tra voli privati, case enormi, soldi in abbondanza e oro a 24 carati – senza dimenticare gli spaghetti.

«Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l'Eurovision, non possiamo non sollevare dubbi circa l'opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti», spiega il Codacons.

Il Codacons chiede di valutare l'esclusione della canzone dall'ESC

«In queste ore infatti si stanno registrando numerose reazioni indignate da parte di cittadini e mass media circa il contenuto della canzone 'Espresso Macchiato' del rapper Tommy Cash, scelta per rappresentare l'Estonia al prossimo Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio - scandisce il movimento dei consumatori – Un testo contenente stereotipi sull'Italia e gli italiani, associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all'ostentazione del lusso, e che lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata».

Così come, prosegue il Codacons, «giustamente, vanno contrastate le canzoni dei rapper con testi sessisti e offensivi verso le donne, ci si domanda se, in base allo stesso criterio, sia opportuno far partecipare all'Eurovision un brano che offende un Paese e una intera comunità, e che rischia di trasmettere messaggi errati che danneggiano la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti».

Pertanto, l'associazione chiede, col ricorso all'Ebu, «di valutare misure come l'eventuale esclusione della canzone 'Espresso Macchiato' dal prossimo Eurovision».