A tutto Festival L'italiano perfetto di Alicia Keys? Merito... del gobbo! Ecco il video

Antonio Fontana

27.2.2026

Alicia Keys ha cantato «L'Aurora», insieme a Eros Ramazzotti.
Alicia Keys ha cantato «L'Aurora», insieme a Eros Ramazzotti.
KEYSTONE

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Alicia Keys è salita sul palco come super ospite internazionale accanto a Eros Ramazzotti. Insieme hanno cantato «L'Aurora», uno dei brani più amati del repertorio del cantante romano. Lei, impeccabile. Pronuncia sicura, testo fluido, emozione alle stelle.

Antonio Fontana

27.02.2026, 19:00

A tutto Festival. Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile

A tutto FestivalLe pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile

Il segreto? Un video diventato virale sui social ritrae il gobbo, posizionato davanti alla cantante.

Sullo schermo non c'era semplicemente il testo in italiano, ma una versione «tradotta» in chiave fonetica, parola per parola, per riprodurre la pronuncia più vicina possibile all’originale.

Sul display scorrevano frasi come: «Sah-Rah, Sah-Rah, L'Ow-Roh-Rah». Una guida sonora studiata per non sbagliare neppure una sillaba.

Il meccanismo è identico a quello visto poche settimane fa alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando Mariah Carey aveva cantato «Nel blu, dipinto di blu» di Domenico Modugno.

Olimpiadi Milano-Cortina. Mariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

Olimpiadi Milano-CortinaMariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

Anche in quell’occasione, il gobbo aveva fatto la sua parte con una trascrizione fonetica: «Voh-lah-reh, nel chay-lo een-fee-nee-toe…».

