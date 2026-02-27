A tutto FestivalL'italiano perfetto di Alicia Keys? Merito... del gobbo! Ecco il video
Antonio Fontana
27.2.2026
Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Alicia Keys è salita sul palco come super ospite internazionale accanto a Eros Ramazzotti. Insieme hanno cantato «L'Aurora», uno dei brani più amati del repertorio del cantante romano. Lei, impeccabile. Pronuncia sicura, testo fluido, emozione alle stelle.
Il meccanismo è identico a quello visto poche settimane fa alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando Mariah Carey aveva cantato «Nel blu, dipinto di blu» di Domenico Modugno.