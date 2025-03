Selvaggia Lucarelli e lo chef Lorenzo Biagiarelli

Un viaggio aereo si trasforma in un episodio movimentato per la coppia del giornalismo e della cucina italiana.

Covermedia Covermedia

Durante un recente volo EasyJet da Brindisi a Milano, la giornalista Selvaggia Lucarelli e il compagno chef Lorenzo Biagiarelli sono stati coinvolti in un acceso diverbio con un altro passeggero.

L'episodio è stato dettagliatamente raccontato dalla stessa Lucarelli attraverso le sue storie su Instagram.

Secondo il suo resoconto, la situazione è iniziata quando la giornalista ha trovato il suo posto finestrino occupato da un uomo di una certa età con accento pugliese.

Alla richiesta di Lucarelli di riavere il suo posto, l'uomo ha acconsentito, ma ha continuato a parlare al telefono fino a pochi secondi dal decollo.

Lucarelli ha espresso il sospetto che il passeggero non avesse spento il telefono, ma ha scelto di non intervenire immediatamente.

La situazione è degenerata quando, durante la fase di discesa su Milano, il telefono dell'uomo ha squillato e lui ha risposto dicendo: «Scusa, ora sono in volo, ci sentiamo dopo».

A quel punto, Lorenzo Biagiarelli è intervenuto chiedendo: «Ma scusi, lei viaggia con il telefono acceso e parla in volo?». L'uomo ha risposto: «Eh, il telefono era acceso». Biagiarelli ha ribattuto: «Appunto, non si può». La replica dell'uomo è stata: «Lei si calmi». Biagiarelli ha concluso: «Io sono calmissimo, ma non si fa».

All'atterraggio, il passeggero si è alzato senza autorizzazione, ha preso la sua valigia e si è rivolto all'hostess dicendo che aveva fretta, uscendo per primo dall'aereo.

Lucarelli ha successivamente riferito di essersi lamentata con il personale di bordo, che ha risposto: «Non ci siamo accorti di nulla». La giornalista ha commentato: «Resta il fatto che questo tizio era da buttare fuori dall'aereo in volo».