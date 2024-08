Liza Minnelli

Il volume verrà pubblicato nella primavera del 2026 e racconterà la sua vita precoce come figlia di Judy Garland e Vincente Minnelli.

Covermedia

Liza Minnelli sta lavorando ad un'autobiografia esplosiva.

L'icona di Hollywood lo ha rivelato in una dichiarazione rilasciata a People, annunciando che sta lavorando al libro insieme agli scrittori Heidi Evans e Josh Getlin.

L'autobiografia di Liza racconterà la sua vita precoce come figlia di Judy Garland e Vincente Minnelli e approfondirà la sua lunga carriera come attrice, cantante e ballerina.

«Da quando ero abbastanza grande per mettere la matita sulla carta, la gente mi chiedeva di scrivere libri sulla mia carriera. «Assolutamente no! Raccontatelo quando sarò morta!», era la mia filosofia», ha detto, spiegando che una «serie di eventi sfortunati» le hanno fatto cambiare idea.

Perché ora un'autobiografia?

Tra gli incidenti che hanno ispirato Liza ci sono stati «un'apparizione sabotata agli Oscar», «un film con mezze verità distorte» e «una recente miniserie che non ha semplicemente capito bene».

«Tutto fatto da persone che non conoscevano la mia famiglia e non conoscono davvero me. Alla fine, ero arrabbiatissima!», ha continuato la 78enne. «Durante una cena una sera, ho deciso: è la mia storia... La condividerò con voi per tutto l'amore che mi avete dato».

Diretto da Bruce David Klein, un documentario intitolato «Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story» è stato rilasciato a giugno.

L'intrattenitrice è stata anche interpretata da Krysta Rodriguez nella miniserie Netflix del 2021 sul designer di moda Halston. Liza ha inoltre rivelato di essersi rivolta al suo amico di lunga data Michael Feinstein per aiutarla a confermare alcune storie.

E non vede l'ora che i suoi fedeli fan leggano il libro.

«Grazie a tutti per amarmi così tanto e per esservi preoccupati per me. Voglio che sappiate che sono ancora qui, ancora in piedi, ancora amo la vita e ancora creo.»

«Quindi, fino a quando non arriverà questo libro, sappiate che sto ridendo, al sicuro in ogni modo, circondata da persone care e entusiasta di vedere cosa c'è dietro l'angolo della vita. Ragazzi, aspettate finché non sentirete questo», ha aggiunto.

L'autobiografia di Liza sarà rilasciata nella primavera del 2026.

Covermedia