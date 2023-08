Lizzo

Non c’è pace per la cantante, che è stata già denunciata da tre ex ballerine per molestie sessuali e discriminazioni.

Nuovi guai per l’artista, che per questa spinosa vicenda ha perso oltre 200mila follower su Instagram.

Lo studio legale che rappresenta le tre ex ballerine di Lizzo ha rivelato che sta esaminando nuove lamentale da parte di persone che hanno lavorato con la rapper.

«Abbiamo ricevuto almeno sei richieste da altre persone con storie simili da quando abbiamo presentato la denuncia», ha dichiarato a CBS News l'avvocato Ron Zambrano.

«Noelle (Rodriguez), Crystal (Williams) e Arianna (Davis) hanno coraggiosamente parlato e condiviso le loro esperienze, aprendo la porta affinché gli altri si sentano autorizzati a fare lo stesso».

«Alcune delle confessioni che stiamo esaminando riguardano accuse di ambiente sessualmente molesto e mancato pagamento dei dipendenti e potrebbero essere perseguibili, ma è troppo presto per dirlo», ha aggiunto.

Al momento Lizzo non ha ancora commentato le nuove accuse.

Una settimana fa aveva negato le accuse

Una settimana fa Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, che hanno fatto parte del corpo di ballo di Lizzo nel 2021, hanno presentato formalmente una denuncia al tribunale di Los Angeles, nella quale hanno accusato l'artista di aver alimentato un ambiente di lavoro tossico e irrispettoso.

A quanto pare ci sarebbero stati dei comportamenti «sessualmente denigratori» e ci sarebbero state pressioni psicologiche perché le ballerine in questione partecipassero a spettacoli erotici con artisti nudi in un club di Amsterdam.

La 35enne, il cui vero nome è Melissa Viviane Jefferson, ha negato tutto in un lungo post su Instagram, dove ha ribadito: «Vivo la mia sessualità molto liberamente, ma non posso accettare né permettere alle persone di usare quell'apertura per farmi sembrare qualcosa che non sono.».

«Non c'è nulla di più serio per me del rispetto che meritano le donne nel mondo. So cosa vuol dire essere derisa per il proprio corpo. Non criticherei mai o licenzierei mai nessuno a causa del suo peso».

Covermedia