Ilary Blasi

La conduttrice Ilary Blasi è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ma anche della nuova storia d'amore con Bastian Muller.

Covermedia Covermedia

«Sono la prima della mia famiglia a essere separata. A un certo punto del mio percorso, mi sono trovata a vivere una vita diversa da quella che mi ero immaginata e ho compreso che è inutile fare progetti».

La conduttrice Ilary Blasi, 43 anni, introduce così la serie «Ilary», cinque puntate su Netflix dal 9 gennaio.

C'è la sua vita nella casa all'Eur, le sorelle Melory e Silvia, la nonna, i genitori e gli amici. C'è anche Bastian Muller. Assenti i figli, Cristian, 19 anni, Chanel, 17, e la piccola Isabel, 8, almeno nella prima stagione.

«Mi sono dovuta abituare all'idea che quel nucleo familiare non c'è più, e che non ci sarà più. Ma credo che sia più triste e pericoloso rimanere fermi e passivi: il cambiamento fa parte di noi», dice nella prima puntata.

«Ho sempre fatto da sola» la madre

Cosa ha imparato a essere madre separata? llary risponde con schiettezza: «Impari ad avvisare, per rendere partecipe l'altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima».

Sull'idea di un ritorno di fiamma conTotti: «La trovo tenera come cosa, ma non è possibile. E neanche rispettoso nei confronti di chi ci sta accanto ora».

Mentre l'ex calciatore è legato a Noemi Bocchi, Ilary da un paio d'anni è innamorata di Bastian Muller: «Io a tutto pensavo tranne che a trovare il fidanzato, ero sola da quattro mesi. – ha raccontato llary – Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram».

«Cristian e Chanel sono cane e gatto, ma in questo caso sono stati complici»

«Essendo una boomer, gliel'ho dato ma non ho chiesto il suo. Quando ho raggiunto mia sorella e la mia amica Francesca, che avevano visto tutto, sono state loro a insistere perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco: "Vai o non lo ritroverai mai più", dicevano. Ho troppi follower, non avrei visto la sua richiesta. È così che ci siamo collegati».

La Blasi ha poi spiegato come ha introdotto Bastian ai suoi figli: «Sapevo che sarebbero uscite delle foto. Ai più grandi l'ho detto a cena (scoppia a ridere mentre ci pensa, ndr). Ho impressa l'immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: "Ma perché tedesco?". Cristian e Chanel sono cane e gatto come tutti i fratelli, ma in questo caso sono stati complici. La piccolina per un lungo periodo lo definiva il signore inglese. Ora sa che Bastian è un amico speciale della mamma».