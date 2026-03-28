Lo scandalo Epstein manda in crisi il matrimonio della principessa Beatrice di York

La principessa Beatrice of York e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi. archivio imago images/Matrix

Le ripercussioni dello scandalo Epstein continuano a propagarsi nella Famiglia Reale britannica. Il matrimonio della principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi attraversa un momento difficile.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scandalo Epstein, nel quale è coinvolto anche l'ex principe Andrea, sta avendo conseguenze anche nel matrimonio della figlia Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi.

La coppia starebbe affrontando un periodo delicato, tanto che il costruttore immobiliare trascorre sempre più tempo oltreoceano, ufficialmente per motivi lavorativi legati alla sua attività.

Il 42enne avrebbe espresso la volontà di mantenere le distanze dagli scandali che coinvolgono il suocero.

Beatrice e la sorella Eugenia stanno pagando un prezzo alto per le azioni del padre Andrew Mountbatten-Windsor. A rischio c'è infatti anche il loro rapporto con la Corona, che risulta compromesso. Mostra di più

Quando uno scandalo esplode all'interno di una famiglia, le conseguenze raramente si limitano ai protagonisti diretti. Anche e soprattutto se si tratta della Royal Family britannica.

È quanto starebbe accadendo alla principessa Beatrice di York e al marito Edoardo Mapelli Mozzi dopo le vicende legate al magnate pedofilo Jeffrey Epstein.

Come riporta «Leggo», infatti, il coinvolgimento dell'ex principe Andrea nello scandalo ha innescato una serie di tensioni che si ripercuotono sul matrimonio della figlia.

Secondo le indiscrezioni della stampa britannica, la coppia starebbe affrontando un periodo delicato, tanto che il costruttore immobiliare, discendente dalla nobiltà italiana, trascorre sempre più tempo oltreoceano, ufficialmente per motivi lavorativi legati alla sua attività imprenditoriale.

Le vere ragioni della lontananza

Dietro la distanza fisica tra i due coniugi si celerebbero però motivazioni che vanno oltre gli impegni professionali. Il 42enne avrebbe infatti espresso la volontà di mantenere le distanze dagli scandali che coinvolgono il suocero. Una scelta comprensibile per chi vuole proteggere la propria reputazione.

I genitori dell'imprenditore condividono questa preoccupazione. Come riporta «Vanity Fair», temono che l'associazione con gli York possa danneggiare la sua reputazione e le sue iniziative commerciali.

La ditta immobiliare Banda Property di Edoardo è attualmente impegnata nella costruzione di un resort di lusso a Palm Beach, in Florida.

Ritorno a Londra solo in due occasioni in un mese

La coppia si è unita in matrimonio sei anni fa e ha due figlie. Tuttavia, dal giorno dell'arresto di Andrea, avvenuto il 19 febbraio 2026, Edoardo avrebbe fatto ritorno a Londra soltanto in due occasioni.

La prima volta è stato avvistato mentre passeggiava con la moglie sorseggiando un caffè, la seconda è stata venerdì scorso, quando ha partecipato a una festa di compleanno al ristorante Eel Sushi di Notting Hill insieme a Beatrice.

Nonostante l'atmosfera rilassata della serata, i problemi non sarebbero risolti. Secondo i ben informati, le difficoltà continuano a mettere a dura prova l'unione coniugale.

Le conseguenze per le sorelle reali

Beatrice e la sorella Eugenia stanno pagando un prezzo alto per le azioni del padre Andrew Mountbatten-Windsor. Le tensioni nei loro rapporti di coppia rappresentano infatti solo una parte delle difficoltà. A rischio c'è invece anche il loro rapporto con la Corona, che risulta compromesso.

Ricordiamo che la famiglia reale britannica avrebbe posto le due sorelle in una sorta di isolamento preventivo. Una posizione intermedia, né troppo distante né troppo vicina ai membri più in vista, con l'obiettivo di disinnescare le critiche generate dallo scandalo.

Il principe William avrebbe consigliato ai familiari di evitare di farsi fotografare con loro durante tutto il 2026 ed Eugenia ha recentemente rinunciato al patronato di un'organizzazione benefica contro la schiavitù.

Gli esperti ritengono che anche la posizione di Beatrice sia a rischio. Il suo ruolo di consigliera di Stato, che le permette di sostituire il sovrano in caso di assenza per malattia o viaggi, appare ormai in bilico.