Contro gli stereotipi Lo sfogo di Diletta Leotta: «Bella allora incompetente?»

fon

1.3.2026

Diletta Leotta attiva il filtro anti-insulti.
KEYSTONE
KEYSTONE

Diletta Leotta racconta come ha imparato a convivere con i pregiudizi legati alla sua bellezza e rivela di aver introdotto filtri contro gli insulti sui social.

Redazione blue News

01.03.2026, 09:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Diletta Leotta, ospite del podcast di Victoria Cabello, è tornata a parlare dei pregiudizi legati alla sua immagine pubblica.
  • Ha spiegato di aver imparato a non farsi più definire solo dal suo aspetto fisico.
  • Per difendersi dagli attacchi online ha attivato un filtro che blocca automaticamente parole offensive.
Mostra di più

Diletta Leotta torna a parlare di stereotipi e giudizi legati al suo aspetto. La conduttrice sportiva, che già in passato aveva denunciato quanto la bellezza possa trasformarsi in un limite, oggi dice di aver trovato un equilibrio diverso nel modo di affrontare le critiche.

Ospite del podcast «Fuori di Cabello» di Victoria Cabello, la showgirl ha affrontato il tema con leggerezza, ma anche con chiarezza.

Come si sente nella puntata, ha scherzato sul look oversize scelto per l'occasione: «Mi hanno vestita così per farmi sembrare più intelligente», ha detto ridendo. Una battuta che, però, rimanda a un'esperienza concreta.

«Non voglio essere incasellata»

Nel corso della conversazione, la conduttrice ha spiegato di non aver mai sopportato l'idea di essere giudicata prima ancora di parlare. Nel podcast racconta che quando una donna è considerata attraente viene spesso automaticamente inserita in una «categoria», come se competenza e bellezza fossero incompatibili.

Se in passato questo atteggiamento la faceva soffrire, oggi sostiene di aver preso maggiore distanza dal giudizio altrui.

Sempre durante l'intervista, ha spiegato di aver imparato a non vivere più ogni commento come un attacco personale, scegliendo anche uno stile meno provocante quando ne ha voglia, ma senza sentirsi obbligata a farlo per compiacere qualcuno.

Stop agli insulti online

Leotta ha inoltre raccontato di aver introdotto un sistema di filtro sui propri profili social per limitare i messaggi più offensivi. Come spiegato a Cabello, la lista delle parole bloccate è stata elaborata con l'aiuto di amici, così da intercettare espressioni particolarmente aggressive o denigratorie.

Un modo, ha lasciato intendere, per proteggere il proprio spazio digitale e ridurre l'impatto degli attacchi personali.

