La creatrice della tiara per la principessa Kate per l'incoronazione di re Carlo: «È stato snervante»

I reali britannici all'incoronazione di re Carlo III il 6 maggio 2023 a Londra. IMAGO/Depositphotos

La stilista di cappelli Jess Collett ha creato l'affascinante copricapo per la principessa Kate e la figlia Charlotte per l'incoronazione di re Carlo III nel 2023. In un'intervista, descrive la collaborazione come «molto snervante, ma anche molto eccitante».

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'incoronazione di re Carlo III ha avuto luogo a Londra il 6 maggio del 2023.

In quel giorno storico, la principessa Kate e sua figlia Charlotte hanno indossato un copricapo speciale: una tiara creata dalla stilista britannica Jess Collett.

La cappellaia ha rivelato in un'intervista a «People» che lavorare per la principessa Kate è stato «molto snervante, ma anche eccitante».

L'artista londinese spera non sia stata la prima e ultima collaborazione con la Royal Family e ha confessato: «L'ho sempre sognato». Mostra di più

È praticamente un riconoscimento per uno/a stilista quando gli/le viene concesso di creare un look speciale per la famiglia reale britannica. Soprattutto quando la pièce disegnata viene presentata in un'occasione storica come l'incoronazione di re Carlo III, avvenuta il 6 maggio 2023.

Questo sogno si è avverato per Jess Collett. Insieme alla stilista dell'abito della principessa Kate, Sarah Burton di Alexander McQueen, la designer britannica ha avuto l'onore di creare il look della moglie dell'erede al trono britannico, il principe William, per l'evento storico.

Nelle settimane che hanno preceduto la cerimonia, seguita in tutto il mondo, ci sono state molte speculazioni e scommesse su quale diadema la futura regina avrebbe indossato in quel giorno importante.

La principessa del Galles poteva scegliere tra diversi modelli, tra cui il diadema Cambridge Lover's Knot, il diadema Lotus Flower e il Cartier Halo.

Ma, come vuole l'etichetta, quel 6 maggio ha dovuto lasciarli in cassaforte per dimostrare la sua umiltà al nuovo re.

La collaborazione è stata «molto snervante»

La 42enne ha indossato un elegante copricapo. E che copricapo!

Il design speciale di Jess Collett per la principessa Kate e la figlia Charlotte (9 anni) consisteva in foglie di tulle argentate, con mini cristalli tra le singole foglie che scintillavano al massimo.

L'idea era basata sulla tiara «The Golden Crown», che la stilista esponeva nel suo studio di Notting Hill. Ma i gioielli reali differiscono in modo significativo da quelli messi in mostra nella sua boutique. Sul modello portato da Kate, ogni foglia era ricamata con vero filo d'argento.

In un'intervista alla rivista People, la Collett ricorda la collaborazione: «È stato così snervante, ma anche eccitante». Poi confessa: «L'ho sempre sognato».

La prossima volta...

Lo sforzo è stato però doppiamente proficuo: la principessa Kate era raggiante sul balcone di Buckingham Palace durante l'incoronazione con i gioielli di Collett in testa.

Anche i figli della stilista britannica hanno avuto parole di elogio: «Wow, è bellissimo!», si sono meravigliati alla vista dell'oggetto reale mentre guardavano la cerimonia seduti con la mamma sul divano di casa.

Collett ha confessato alla rivista «People» i suoi sentimenti: «L'unico modo in cui posso descriverli è che le stelle erano allineate. (...). Ogni volta che ci penso, provo ancora tutte le cose che ho provato quel giorno».

La stilista spera non sia l'ultima collaborazione con la principessa Kate. Ricorda d'aver pensato in quei giorni: «Non dovrò farlo di nuovo, perché la prossima volta indosserà la corona vera e propria!».