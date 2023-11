Ridono ancora i due: Harry e Meghan a una partita negli USA. Imago/Beautiful Sports

La famiglia Middleton sta passando all'offensiva? Secondo informazioni riservate, Gary Goldsmith, zio della principessa Catherine, starebbe progettando un libro-verità con spiacevoli sorprese per Harry e Meghan.

Lo riportano i media inglesi sulla base di informazioni privilegiate provenienti dalla cerchia dei Middleton.

Inizialmente Goldsmith voleva descrivere nel libro la sua carriera di milionario, ma dopo le numerose rivelazioni poco lusinghiere di Harry e Meghan avrebbe deciso di fare marcia indietro. Mostra di più

Sembrava che il principe Harry e la duchessa Meghan avessero vinto la guerra dell'informazione reale con la loro serie Netflix e il libro «Spare». Ma la coppia ribelle potrebbe dover affrontare un'inaspettata controffensiva.

Un membro della famiglia Middleton, ossia Gary Goldsmith, lo zio di Catherine, principessa del Galles, sta progettando di pubblicare un proprio libro-verità. Informazioni privilegiate suggeriscono che non esiterà a vendicarsi. Lo riferisce il quotidiano inglese «The Mirror».

Lo zio ricco vuole fare la voce grossa

Gary Goldsmith, che in passato è balzato più volte agli onori della cronaca per le sue opinioni critiche nei confronti di Harry e Meghan, aveva annunciato le sue memorie nel 2013. In origine, il libro doveva essere incentrato sui suoi successi e sul suo percorso per diventare multimilionario.

Ma ora, secondo una fonte ben informata, aggiungerà alcuni delicati dettagli familiari privati. L'annuncio del libro sta quindi alimentando la tensione tra i Sussex.

A quanto pare, infatti, i due non si aspettavano che la famiglia Middleton rispondesse al fuoco in modo simile al loro. Harry e Meghan hanno reso pubblici molti dettagli succosi nel documentario Netflix «Harry & Meghan» e nel libro «Spare».

Un insider ha riferito alla rivista «OK!» che il principe era sicuro che in particolare suo fratello William non avrebbe reagito alle sue dichiarazioni critiche, poiché tale comportamento non si addice a un futuro re. Ora, però, il contraccolpo arriva da un'altra parte, piuttosto inaspettatamente.

Goldsmith vuole mostrare il manoscritto a Kate

Goldsmith intende usare il suo libro di memorie come un'opportunità per dare voce alla famiglia Middleton in mezzo alle numerose accuse.

Non solo: l'insider è sicuro che lo zio di Kate mostrerà in anteprima il manoscritto alla sorella Carole Middleton e alla nipote prima di consegnarlo al suo editore. «Gary è ancora molto vicino sia a Carole che a Kate. Non vorrà fare nulla che le metta in imbarazzo», ha detto l'insider.

Sembra che voglia soprattutto «mettere a posto alcune delle cose scritte da Harry in ‹Spare›». Le rivelazioni potrebbero quindi trasformarsi in un aspro scambio di opinioni tra Harry e Meghan da una parte e i Middleton dall'altra. È garantito che ci sarà qualcosa di nuovo di cui parlare.