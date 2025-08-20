L'attore brasiliano Wagner Moura ha vinto il premio come miglior attore per "O agente secreto" ("The Secret Agent") a maggio al Festival di Cannes. (immagine d'archivio) Keystone

Lo Zurich Film Festival (ZFF) renderà omaggio all'attore, regista e produttore brasiliano Wagner Moura con il premio alla carriera (l'«Occhio d'oro», Goldenes Auge). Moura sarà a Zurigo per ricevere il riconoscimento e presentare il film «O agente secreto».

Keystone-SDA SDA

Il ruolo da protagonista in questa pellicola gli è valso il premio come miglior attore al Festival di Cannes nonché una nomination agli Oscar, ha indicato lo ZFF in una nota odierna.

La regia di «O agente secreto» ("The Secret Agent") è stata affidata al connazionale di Moura, Kleber Mendonça Filho. Il direttore dello ZFF Christian Jungen, citato nella nota, ha definito il film «una delle opere più significative di quest'anno».

L'attore brasiliano ha raggiunto la fama internazionale interpretando il boss della droga Pablo Escobar nella serie Netflix «Narcos».

Il suo debutto alla regia con «Marighella», sul politico e attivista brasiliano Carlos Marighella, è stato presentato in anteprima alla Berlinale nel 2019.

La 21esima edizione dello ZFF si tiene dal 25 settembre al 5 ottobre.