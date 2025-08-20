  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Lo Zurich Film Festival omaggia l'attore brasiliano Wagner Moura

SDA

20.8.2025 - 11:00

L'attore brasiliano Wagner Moura ha vinto il premio come miglior attore per "O agente secreto" ("The Secret Agent") a maggio al Festival di Cannes. (immagine d'archivio)
L'attore brasiliano Wagner Moura ha vinto il premio come miglior attore per "O agente secreto" ("The Secret Agent") a maggio al Festival di Cannes. (immagine d'archivio)
Keystone

Lo Zurich Film Festival (ZFF) renderà omaggio all'attore, regista e produttore brasiliano Wagner Moura con il premio alla carriera (l'«Occhio d'oro», Goldenes Auge). Moura sarà a Zurigo per ricevere il riconoscimento e presentare il film «O agente secreto».

Keystone-SDA

20.08.2025, 11:00

20.08.2025, 11:10

Il ruolo da protagonista in questa pellicola gli è valso il premio come miglior attore al Festival di Cannes nonché una nomination agli Oscar, ha indicato lo ZFF in una nota odierna.

La regia di «O agente secreto» ("The Secret Agent") è stata affidata al connazionale di Moura, Kleber Mendonça Filho. Il direttore dello ZFF Christian Jungen, citato nella nota, ha definito il film «una delle opere più significative di quest'anno».

L'attore brasiliano ha raggiunto la fama internazionale interpretando il boss della droga Pablo Escobar nella serie Netflix «Narcos».

Il suo debutto alla regia con «Marighella», sul politico e attivista brasiliano Carlos Marighella, è stato presentato in anteprima alla Berlinale nel 2019.

La 21esima edizione dello ZFF si tiene dal 25 settembre al 5 ottobre.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Verso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...
Atmane regala una rara carta Pokémon a Sinner per il suo compleanno, ma quanto vale?

Altre notizie

Spettacolo. La battaglia legale tra Elon Musk e Ashley St Clair si fa personale

SpettacoloLa battaglia legale tra Elon Musk e Ashley St Clair si fa personale

Spettacolo. Caterina Guzzanti porta in scena la fragilità della coppia con «Secondo lei»

SpettacoloCaterina Guzzanti porta in scena la fragilità della coppia con «Secondo lei»

Victoria supera Damiano. Verso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...

Victoria supera DamianoVerso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...