Per la prima volta nella storia del Zurich Film Festival (ZFF), l'Oeil d'Or della competizione per i film documentari è stato assegnato a una produzione svizzera. Lo zurighese Moris Freiburghaus ha dominato la serata di premiazione, conquistando addirittura due categorie con il suo esordio «I love you, I leave you».

Immagine illustrativa d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

Il film ha anche ricevuto il premio del pubblico e una menzione speciale nella categoria ZFF Critics' Jury Award, hanno indicato stasera gli organizzatori all'Opera di Zurigo, durante la chiusura della 21ma edizione della rassegna.

In «I love you, I leave you», Freiburghaus accompagna il suo migliore amico, il musicista svizzero-angolano Dino Brandão, attraverso un periodo tormentato della sua vita. Dopo un viaggio in Angola, il paese d'origine del padre, Brandão affronta episodi maniacali legati al suo disturbo bipolare, condividendo le sue esperienze personali.

Il documentario, presentato in anteprima mondiale al ZFF alla fine di settembre, esplora senza filtri le dinamiche dell'amicizia e della famiglia di fronte alle malattie mentali, offrendo uno sguardo intimo e destabilizzante su un tema spesso stigmatizzato. «Non avevamo mai visto nulla di simile», ha commentato la giuria nella motivazione del premio.