  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Doppio premio per lo zurighese Moris Freiburghaus allo Zurich Film Festival

SDA

4.10.2025 - 21:42

Per la prima volta nella storia del Zurich Film Festival (ZFF), l'Oeil d'Or della competizione per i film documentari è stato assegnato a una produzione svizzera. Lo zurighese Moris Freiburghaus ha dominato la serata di premiazione, conquistando addirittura due categorie con il suo esordio «I love you, I leave you».

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
sda

Keystone-SDA

04.10.2025, 21:42

04.10.2025, 21:43

Il film ha anche ricevuto il premio del pubblico e una menzione speciale nella categoria ZFF Critics' Jury Award, hanno indicato stasera gli organizzatori all'Opera di Zurigo, durante la chiusura della 21ma edizione della rassegna.

In «I love you, I leave you», Freiburghaus accompagna il suo migliore amico, il musicista svizzero-angolano Dino Brandão, attraverso un periodo tormentato della sua vita. Dopo un viaggio in Angola, il paese d'origine del padre, Brandão affronta episodi maniacali legati al suo disturbo bipolare, condividendo le sue esperienze personali.

Il documentario, presentato in anteprima mondiale al ZFF alla fine di settembre, esplora senza filtri le dinamiche dell'amicizia e della famiglia di fronte alle malattie mentali, offrendo uno sguardo intimo e destabilizzante su un tema spesso stigmatizzato. «Non avevamo mai visto nulla di simile», ha commentato la giuria nella motivazione del premio.

I più letti

Oltre a Dave Grohl, ecco quali altre star hanno dei figli illegittimi
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Tra inflazione e benzina, Mosca paga a caro prezzo la guerra: «Il fronte è fermo»
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata

Altre notizie

L'intervista. Il principe William si racconta: «Quando sarò re, qualcosa cambierà»

L'intervistaIl principe William si racconta: «Quando sarò re, qualcosa cambierà»

Un «cocktail» di diagnosi. Robbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

Un «cocktail» di diagnosiRobbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

Svelate le condizioni del set. Keira Knightley protagonista di The Woman in Cabin 10: «Non era affatto una crociera di lusso»

Svelate le condizioni del setKeira Knightley protagonista di The Woman in Cabin 10: «Non era affatto una crociera di lusso»