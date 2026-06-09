Il 73enne islandese Sigurjón «Joni» Sighvatsson riceverà il premio in Piazza Grande il 6 agosto. Keystone

Il produttore islandese Sigurjón «Joni» Sighvatsson è stato insignito del Raimondo Rezzonico Award nell'ambito della 79esima edizione del Locarno Film Festival e verrà premiato in Piazza Grande la sera di giovedì 6 agosto.

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Lo annunciano in una nota odierna gli organizzatori della rassegna.

Sighvatsson nel 1986 ha fondato con David Fincher la Propaganda Films, con la quale ha prodotto «un terzo di tutti i video musicali negli Stati Uniti tra gli anni Ottanta e Novanta». Ha pure prodotto oltre 60 lungometraggi e serie televisive, tra cui vengono citate «Twin Peaks» e «Beverly Hills 90210», collaborando «con registi come Nicolas Winding Refn e Jim Sheridan senza dimenticare artisti come Douglas Gordon e Philippe Parreno», recita il comunicato.

Al cinema le sue opere di maggior rilievo sono «Wild at Heart» del regista David Lynch, Palma d'oro 1990, e il biopic «Basquiat» di Julian Schnabel nel 1996.

Proprio «Wild at Heart» verrà proposto nella seconda serata di Locarno79, così come «Zidane, A 21st Century Portrait» (2006) di Philippe Parreno e Douglas Gordon.

Il direttore artistico del festival locarnese Giona A. Nazzaro, citato nella nota, spiega così l'attribuzione del riconoscimento al 73enne nato a Reykjavik: «Caratterizzato da uno sguardo profondamente europeo ma calato dentro le articolazioni del sistema statunitense, Sighvatsson ha dato vita a una vera e propria politica del produttore, permettendo a cineasti come David Lynch di creare in piena libertà e ad autrici come Kathryn Bigelow di realizzare alcuni dei film più personali della sua carriera. La sua attitudine a privilegiare sempre l'originalità e l'indipendenza ne ha fatto un punto di riferimento per tutta una generazione di cineasti».

Il Raimondo Rezzonico Award premia «una figura di rilievo della produzione internazionale» ed è stato istituito nel 2002 in memoria del presidente del Festival dal 1981 al 1999.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto.