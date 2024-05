Per molti versi, l'incarico di presidente di giuria rappresenta un ritorno per Jessica Hausner: fu proprio Locarno a lanciarla a livello internazionale nel 1997. Keystone

La regista austriaca Jessica Hausner presiederà la giuria del Concorso internazionale alla prossima edizione del Locarno Film Festival.

Per molti versi, l'incarico di presidente di giuria rappresenta un ritorno per la 51enne: fu proprio Locarno a lanciarla a livello internazionale nel 1997, assegnando al suo cortometraggio «Flora» il premio principale della sezione Pardi di Domani, ricorda il Festival in un comunicato odierno. Dopo il successo iniziale, la Hausner ha presentato a Cannes il suo film di diploma «Inter-View» (1999), un mediometraggio di 45 minuti, per poi fondare in seguito la casa di produzione coop99.

I suoi primi due lungometraggi, «Lovely Rita» (2001) e «Hotel» (2004), hanno debuttato nella sezione «Un Certain Regard» di Cannes, ma è solo grazie a «Lourdes» (2009), in concorso alla Mostra di Venezia e vincitore del premio FIPRESCI, che la Hausner si è imposta come una delle voci più autenticamente significative del cinema contemporaneo.

I titoli successivi, tra i quali «Amour fou» (2014), il debutto in lingua inglese «Little Joe» (2019) e «Club Zero» (2023), tutti e tre in gara a Cannes, hanno ulteriormente consolidato la sua posizione di regista di spicco nel panorama cinematografico attuale.

Prima di presiedere quella del Concorso ufficiale di Locarno, la viennese ha già fatto parte della giuria della sezione ufficiale di Venezia nel 2014 e di quella del Concorso a Cannes nel 2021.

«Cineasta vitale e inquieta, Jessica Hausner ha dato vita a un'opera ricca e diversificata, capace di riflettere con estrema profondità gli aspetti più nascosti della nostra società – afferma il direttore artistico del Festival Giona A. Nazzaro nella nota -. Con lucida costanza e progressione impeccabile, ha immaginato e costruito mondi interiori e fantastici cui il suo sguardo ha conferito la ricchezza feconda di un'esperienza umana complessa e contraddittoria.»

«Avere Jessica Hausner come presidente di giuria del Concorso internazionale del Locarno Film Festival – aggiunge – è un grande onore e una garanzia: i film presentati al Festival saranno giudicati da una giuria guidata da una delle più straordinarie cineaste in attività.»

ro, ats