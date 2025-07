Il regista ticinese Marcel Barelli verrà premiato in Piazza Grande con il Locarno Kids Award. (immagine d'archivio) Keystone

Il regista di film d'animazione ticinese Marcel Barelli riceverà il Locarno Kids Award. Il premio gli verrà conferito il 12 agosto in Piazza Grande. Al Locarno Film Festival presenterà il suo nuovo film «Mary Anning, chasseuse de fossiles» (2025).

Keystone-SDA SDA

Lo comunica in una nota odierna il Locarno Film Festival. Il regista e disegnatore ticinese «si afferma come una delle voci più promettenti e originali del cinema d'animazione svizzero e internazionale», si legge nel comunicato.

Nel corso della sua carriera Barelli ha creato cortometraggi d'animazione che indagano il rapporto profondo tra l'essere umano, gli animali e la natura. Nel 2022, si è aggiudicato il Premio del cinema svizzero per il miglior film d'animazione con «Dans la nature» ("In natura"), ricorda la nota.

«Il cinema e l'animazione secondo Barelli sono fatti della stessa materia dei sogni più preziosi e generosi», così ne parla il direttore artistico del festival Giona A. Nazzaro, citato nel comunicato.

«Mary Anning», presentato in anteprima mondiale al Festival internazionale del film d'animazione di Annecy a giugno, è il primo lungometraggio d'animazione di Barelli, da tempo residente a Ginevra. Il film racconta il dodicesimo anno di vita della prima paleontologa della storia.

In concomitanza con l'annuncio del Locarno Kids Award il festival ha reso noti anche gli altri sette film selezionati per la sezione Locarno Kids Screenings, tra cui si cita la prima mondiale di «io non ti lascio solo» di Fabrizio Cattani.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolge dal 6 al 16 agosto.