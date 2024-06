Irène Jacob al Festival di Cannes. (immagine d'archivio) Keystone

L'attrice franco-svizzera Irène Jacob è stata insignita con il Leopard Club Award del Locarno Film Festival. Il premio le verrà consegnato venerdì 9 agosto in Piazza Grande. Lo indicano in una nota odierna gli organizzatori.

Jacob, nata a Parigi nel 1966 e cresciuta a Ginevra, dove ha frequentato il Conservatorio, vanta una lunga carriera di attrice.

Ha collaborato con registi quali Louis Malle, esordendo nel suo «Arrivederci ragazze» (1987), Leone d'oro alla Mostra di Venezia, si legge nella nota.

Il direttore artistico del Locarno Film Festival, citato nel comunicato, descrive l'attrice come «un autentico tesoro del cinema».

La 57enne ha recitato in pellicole hollywoodiane così come europee. Quest'anno la si è vista in «Shikun» di Amos Gitai, presentato alla Berlinale, e nei panni di una giornalista francese in «Rendez-vous avec Pol Pot» del regista franco-cambogiano Rithy Panh, film proiettato in prima mondiale a maggio al Festival di Cannes.

A Locarno, venerdì 9 agosto in Piazza Grande si potrà assistere alla proiezione di «Trois couleurs: Rouge» (1994) del regista polacco Krzysztof Kieślowski, coproduzione svizzera considerata una delle pellicole più importanti della carriera di Jacob, si legge nella nota.

Sempre di Kieślowski è il film «La doppia vita di Veronica» che è valso a Jacob il premio come migliore attrice al Festival di Cannes nel 1991, prosegue la nota.

L'omaggio prevede anche un incontro con il pubblico sabato 10 agosto al Forum @Spazio Cinema.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 7 al 17 agosto.

