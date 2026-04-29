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Cinema Locarno Film Festival: manifesto 79a edizione firmato Cindy Sherman

SDA

29.4.2026 - 08:00

Il poster ufficiale della 79esima edizione del Locarno Film Festival è firmato dall'artista americana Cindy Sherman.
Il poster ufficiale della 79esima edizione del Locarno Film Festival è firmato dall'artista americana Cindy Sherman.
Keystone

Il manifesto della 79esima edizione del Locarno Film Festival porta la firma dalla nota artista americana Cindy Sherman. Questo ritrae il volto di una donna in bianco e nero, avvolta in un manto leopardato.

Keystone-SDA

29.04.2026, 08:00

29.04.2026, 08:12

Lo indica in una nota odierna il Locarno Film Festival. Sherman, classe 1954, «reinterpreta l'identità visiva del Festival», ovvero il leopardo, si legge nel comunicato.

«Avvolto in un telo pardato, lo sguardo estatico di Cindy Sherman evoca una tensione di sfida e di bellezza che va al di là dell'immagine, proiettandosi sognante nel mondo», ha detto dal canto suo il direttore artistico della manifestazione Giona A. Nazzaro, citato nella nota.

La figura ritratta ha molte sembianze con la stessa Sherman. Si tratta di un manifesto che suscita «un senso di eleganza e dissimulazione», viene precisato.

Nella sua pratica artistica, Sherman, considerata fra le fotografe contemporanee più influenti, pone al centro messa in scena, trasformazione e gioco di ruolo.

Le sue fotografie, che ritraggono molti personaggi fittizi e in cui spesso si ritrae lei stessa, «mettono in luce i meccanismi attraverso i quali la cultura visiva – e in particolare il cinema, dal noir al neorealismo, fino alla grande Hollywood – costruisce e veicola rappresentazioni femminili stereotipate», indica il Locarno Film Festival.

Attraverso il suo lavoro, l'artista riconquista «il diritto inalienabile di raccontare le proprie storie», aggiunge Nazzaro, citato nella nota.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 5 al 15 agosto.

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