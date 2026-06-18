Il truccatore e artista degli effetti speciali americano Rick Baker verrà premiato al Locarno Film Festival. (Immagine d'archivio) Keystone

Il truccatore e artista degli effetti speciali americano Rick Baker, vincitore di sette Oscar, verrà premiato con il Vision Award alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. Il riconoscimento gli verrà consegnato il 12 agosto in Piazza Grande.

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Lo indicano gli organizzatori in una nota odierna.

Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni '70 in film di genere e sfociata poi nelle grandi produzioni hollywoodiane, Baker si è aggiudicato sette Premi Oscar per il Miglior Trucco, si legge nel comunicato.

Al festival presenterà due dei film che gli sono valsi il prestigioso riconoscimento, «Un lupo mannaro americano a Londra» («An American Werewolf in London», 1981) di John Landis e «Il professore matto» («The Nutty Professor», 1996) di Tom Shadyac, con Eddie Murphy che, grazie al trucco di Baker, interpreta ben otto personaggi.

È stato ancora lui a trasformare Michael Jackson in uno zombie nel videoclip di «Thriller» (1983), diretto da Landis, e Jim Carrey nel Grinch, precisa la nota. Baker, classe 1950, contrariamente a gran parte delle persone che lavorano nel mondo cinematografico, è andato in pensione nel 2015, motivando la sua scelta, fra gli altri, con l'avvento della grafica al computer.

Con questo premio «il Festival rende omaggio al talento dietro alla creazione di alcune tra le creature più stupefacenti della storia del cinema», proseguono gli organizzatori. Tra questi si citano lupi mannari e gorilla.

«Con il suo lavoro, visionario e rivoluzionario, ha aperto nuove strade all'immaginario di intere generazioni che finalmente hanno potuto scoprire cosa significasse vedere una trasmutazione al cinema», ha detto dal canto suo il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro, citato nella nota.

Il Vision Award è sostenuto da Ticinomoda.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 5 al 15 agosto.