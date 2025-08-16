«Tabi to Hibi» di Sho Miyake ha vinto il Pardo d'Oro. Keystone

La pellicola «Tabi to Hibi» («Two Seasons, Two Strangers») del regista giapponese Sho Miyake si è aggiudicata il Pardo d'Oro della 78esima edizione del Locarno Film Festival. Lo hanno annunciato sabato gli organizzatori. Il premio principale è dotato di 75'000 franchi.

Keystone-SDA SDA

Il film è basato su due storie manga e si compone di due trame indipendenti: una ambientata in inverno, l'altra in estate.

In entrambe si incontrano due personaggi: mentre un incontro è taciturno, l'altro porta a una riflessione sulla vita.

Gli altri premi

Nel Concorso internazionale è stato attribuito anche il premio per la migliore regia, che va al regista franco-iraniano Abbas Fahdel per «Tales of the Wounded Land», un film sulla quotidianità nel sud del Libano durante e dopo la guerra.

I premi per la migliore interpretazione vanno a Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per il film «God will Not Help» e a Marya Imbro e Mikhail Senkov per «White Snail». Quest'ultimo film si aggiudica anche il premio speciale della giuria, del valore di 30'000 franchi.