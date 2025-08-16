  1. Clienti privati
Locarno Film Festival Pardo d'Oro al film giapponese «Tabi to Hibi» di Sho Miyake

SDA

16.8.2025 - 15:45

«Tabi to Hibi» di Sho Miyake ha vinto il Pardo d'Oro.
«Tabi to Hibi» di Sho Miyake ha vinto il Pardo d'Oro.
Keystone

La pellicola «Tabi to Hibi» («Two Seasons, Two Strangers») del regista giapponese Sho Miyake si è aggiudicata il Pardo d'Oro della 78esima edizione del Locarno Film Festival. Lo hanno annunciato sabato gli organizzatori. Il premio principale è dotato di 75'000 franchi.

Keystone-SDA

16.08.2025, 15:45

16.08.2025, 15:49

Il film è basato su due storie manga e si compone di due trame indipendenti: una ambientata in inverno, l'altra in estate.

In entrambe si incontrano due personaggi: mentre un incontro è taciturno, l'altro porta a una riflessione sulla vita.

Gli altri premi

Nel Concorso internazionale è stato attribuito anche il premio per la migliore regia, che va al regista franco-iraniano Abbas Fahdel per «Tales of the Wounded Land», un film sulla quotidianità nel sud del Libano durante e dopo la guerra.

I premi per la migliore interpretazione vanno a Manuela Martelli e Ana Marija Veselčić per il film «God will Not Help» e a Marya Imbro e Mikhail Senkov per «White Snail». Quest'ultimo film si aggiudica anche il premio speciale della giuria, del valore di 30'000 franchi.

