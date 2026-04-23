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Ecco chi sono Alla sesta edizione di «LOL – Chi ride è fuori» arrivano due disturbatori a sorpresa

Covermedia

23.4.2026 - 13:00

Uno dei disturbatori è Andrea Pisani, membro del duo comico i PanPers.
Uno dei disturbatori è Andrea Pisani, membro del duo comico i PanPers.

Su «LOL – Chi ride è fuori» arrivano Federico Basso e Andrea Pisani: debutto il 23 aprile su Prime Video.

Covermedia

23.04.2026, 13:00

23.04.2026, 13:08

«LOL 6» svela il cast ufficiale e introduce due disturbatori in gara.

La nuova stagione di «LOL – Chi ride è fuori» conferma la struttura che ha reso il format un successo globale, ma introduce una variabile inedita destinata a incidere sulle dinamiche di gioco: due «disturbatori» esterni incaricati di mettere in difficoltà i concorrenti.

Si tratta di Federico Basso e Andrea Pisani, già noti al pubblico televisivo e comico italiano, chiamati a intervenire senza essere vincolati alle regole del gioco.

Il format resta invariato

Il meccanismo resta invariato: dieci comici chiusi nella stessa stanza devono resistere alla risata per sei ore consecutive, con un’ammonizione al primo cedimento ed eliminazione al secondo.

A cambiare è soprattutto la pressione psicologica, amplificata da interventi imprevedibili studiati per rompere gli equilibri interni.

Nel cast figurano Sergio Friscia, Scintilla, Paola Minaccioni, Francesco Mandelli, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Yoko Yamada e UfoZero2, selezionati per garantire una varietà di registri comici, tra improvvisazione, stand-up e comicità fisica.

La conduzione è affidata ad Angelo Pintus e Alessandro Siani, già confermati alla guida del controllo del gioco.

Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, proprio l’interazione tra stili diversi resta il motore principale dello show, capace di generare momenti spontanei e difficilmente replicabili.

La sesta stagione di «LOL – Chi ride è fuori» debutta il 23 aprile con i primi cinque episodi su Prime Video, mentre il finale è previsto per il 30 aprile, confermando la distribuzione settimanale già adottata nelle edizioni precedenti.

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