Lolita Lobosco

Un giro di rovescio nel dramma poliziesco: il vicequestore si prepara a rivelare il futuro online.

La terza stagione di Lolita Lobosco ha preso il via con un successo travolgente, già si parla del futuro della serie.

Luisa Ranieri, intervistata sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che non solo c'è spazio per un nuovo capitolo, ma la serie potrebbe trasferirsi sul web, annunciando una rivoluzione nel genere. «Per la terza stagione abbiamo preso spunto dal romanzo «Terrarossa» di Gabriella Genisi e al momento non ce ne sono altri», ha dichiarato la Ranieri, aprendo le porte a un futuro ancora più avvincente.

Con tre episodi su quattro inventati, la serie lascia intravedere un'apertura verso ulteriori sviluppi. Tra colpi di scena e amori tormentati, Lolita Lobosco si prepara a catturare un pubblico ancora più vasto online, conservando il fascino che l'ha resa amatissima in televisione.

Con uno sguardo al passato delle Ranieri, che confessava il suo sogno da bambina di diventare magistrato, la serie promette di offrire spunti emozionanti e inaspettati.

Covermedia