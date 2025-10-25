Renée Zellweger

La statua in bronzo verrà collocata a Leicester Square, nel cuore di Londra.

Londra dedica una statua a Bridget Jones. Il monumento in bronzo verrà collocato a Leicester Square, nel cuore della città, accanto ad altre leggende del mondo del cinema.

Londra è la città che fa da sfondo alle avventure di Bridget, personaggio creato da Helen Fielding e interpretato da Renée Zellweger in quattro film di successo. La statua verrà svelata il 17 novembre alla presenza dell'attrice.

Eric Fellner, co-presidente di Working Title, ha dichiarato a proposito della statua: «Incredibilmente, e per la prima volta per Working Title, avremo una statua in bronzo di uno dei nostri personaggi più amati collocata a Leicester Square, ed è davvero entusiasmante».

«È la prima volta che viene realizzata una statua dedicata a un personaggio di una commedia romantica. E penso che sia fantastico, perché Bridget è una vera eroina londinese e l'idea di averla sempre presente in un luogo così straordinario nel cuore di Londra è davvero emozionante».

Oltre a Renée saranno presenti Leo Woodall e Chiwetel Ejiofor, interpreti rispettivamente di Roxster e del signor Walliker nell'ultimo film, «Bridget Jones: Un amore di ragazzo».