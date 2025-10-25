  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo i film di successo Londra dedica una statua a Bridget Jones

Covermedia

25.10.2025 - 13:00

Renée Zellweger
Renée Zellweger

La statua in bronzo verrà collocata a Leicester Square, nel cuore di Londra.

Covermedia

25.10.2025, 13:00

25.10.2025, 13:06

Londra dedica una statua a Bridget Jones. Il monumento in bronzo verrà collocato a Leicester Square, nel cuore della città, accanto ad altre leggende del mondo del cinema.

Londra è la città che fa da sfondo alle avventure di Bridget, personaggio creato da Helen Fielding e interpretato da Renée Zellweger in quattro film di successo. La statua verrà svelata il 17 novembre alla presenza dell'attrice.

Eric Fellner, co-presidente di Working Title, ha dichiarato a proposito della statua: «Incredibilmente, e per la prima volta per Working Title, avremo una statua in bronzo di uno dei nostri personaggi più amati collocata a Leicester Square, ed è davvero entusiasmante».

«È la prima volta che viene realizzata una statua dedicata a un personaggio di una commedia romantica. E penso che sia fantastico, perché Bridget è una vera eroina londinese e l'idea di averla sempre presente in un luogo così straordinario nel cuore di Londra è davvero emozionante».

Oltre a Renée saranno presenti Leo Woodall e Chiwetel Ejiofor, interpreti rispettivamente di Roxster e del signor Walliker nell'ultimo film, «Bridget Jones: Un amore di ragazzo».

I più letti

Corteo antifascista a Lugano, problemi con la viabilità
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
La Russia avrebbe usato il relitto dell'Estonia per delle attività di spionaggio
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
Rebecca Loos, la sedicente amante di David Beckham: «Mi sono sentita ingannata»

Altre notizie

Lutto nel cinema. Addio a Mauro Di Francesco, il protagonista di «Sapore di Mare»

Lutto nel cinemaAddio a Mauro Di Francesco, il protagonista di «Sapore di Mare»

Chi non dice la verità?. Rebecca Loos, la sedicente amante di David Beckham: «Mi sono sentita ingannata»

Chi non dice la verità?Rebecca Loos, la sedicente amante di David Beckham: «Mi sono sentita ingannata»

Musica. Ecco svelati i cantanti in gara di Sanremo Giovani 2025

MusicaEcco svelati i cantanti in gara di Sanremo Giovani 2025