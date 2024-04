Loredana Bertè

La cantante ha rivelato dettagli sulla sua relazione con l'undici volte campione degli Slam: «Preferiva la cocaina a me».

Covermedia

La relazione tra Loredana Bertè e il pluripremiato tennista Bjorn Borg è stata un mix esplosivo, come raccontato dalla cantante a Francesca Fagnani nel salotto di «Belve».

La causa principale della loro rottura è stata l'abuso di sostanze stupefacenti da parte dell'ex campione di tennis.

«L'abuso di cocaina ha influito sulla nostra separazione; a un certo punto, lui dava priorità alla coca rispetto a me, una cosa che non potevo tollerare».

Ecco perché è finita la storia d'amore

Nel 1992, la loro storia d'amore si è conclusa anche a causa dell'inclinazione del tennista verso il sesso a pagamento.

«Eravamo in un albergo a Palm Beach dopo che lui aveva partecipato a un match di esibizione. Tornando nella sua stanza, ha chiamato il servizio in camera richiedendo due prostitute, che sono arrivate vestite in pelle e munite di fruste.»

«Gli ho dato una lezione e poi sono andata via; al nostro ritorno a Milano, non gli ho consentito di entrare in casa. Da quel momento, la nostra relazione è finita».

Un solo rimpianto

L'unico rimpianto rimane quello di non aver avuto figli.

«Desideravo dei figli e speravo che Bjorn potesse essere il loro padre. La sua gelosia era estrema; a Stoccolma, non mi permetteva nemmeno di andare dall'estetista, che doveva venire da Milano in Svezia con un aereo privato.»

«Anche io ero molto gelosa: in preda alla rabbia, buttavo letti, divani, sedie, e persino i suoi trofei dal balcone se non lo vedevo per 48 ore senza avere sue notizie. Questo senso di pericolo però rendeva tutto molto eccitante».

Covermedia