Loredana Bertè rimanda il tour: prima dovrà operarsi

Loredana Bertè

La data del «Figlia di...» Summer Tour del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD) è stata spostata al 13 agosto 2021.

Loredana Bertè ha dovuto rimandare il suo «Figlia di...» Summer Tour per problemi di salute.

La notizia, giunge poche ore prima dell'attesa prima data della tournée, fissata per il 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD) e spostata al 13 agosto 2021.

«Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto», comunica in una nota condivisa sui social lo staff di Loredana Bertè.

«Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021».

Il team della cantante calabrese è stato invece molto vago sulle motivazioni che hanno costretto l'autrice di «Figlia di...» a ricoverarsi in ospedale.

«State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!».