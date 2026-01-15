Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»

Loredana Lecciso si apre in una nuova intervista. Imago

Loredana Lecciso si racconta senza filtri, ripercorrendo la sua storia con Al Bano, dagli inizi quasi casuali alle difficoltà di una relazione sempre sotto i riflettori, fino all'equilibrio raggiunto oggi.

Loredana Lecciso si racconta senza reticenze in una lunga intervista al «Corriere della Sera», ripercorrendo il suo percorso personale e professionale, dagli esordi precoci in televisione fino al rapporto, complesso ma profondo, con Al Bano.

Una storia d'amore mai lineare, segnata da interferenze esterne e momenti difficili, ma che oggi ha trovato un equilibrio più sereno.

L'inizio del legame con il cantante di Cellino San Marco avviene quasi per caso, come racconta la stessa 53enne. I due si incontrano a Lecce, tra i corridoi di una scuola frequentata dalle rispettive figlie. «La mia primogenita Brigitta andava in un istituto di suore, lo stesso delle sue figlie», spiega.

Lei era già separata e, in quell'occasione, gli chiese un'intervista, lasciandogli il suo numero. Al Bano accettò con cortesia e, qualche tempo dopo, la richiamò mentre si trovava all'estero. Un gesto che la colpì. Al suo rientro arrivò anche l’invito a visitare dei laghetti nei dintorni di Cellino San Marco.

«Mi confondeva con mia sorella»

C’è però un dettaglio curioso che segna l'inizio della loro conoscenza: Al Bano, inizialmente, non riusciva a distinguerla dalla sorella gemella Raffaella. «Ci confondeva», racconta Lecciso. «Io ero sempre molto gentile, mentre mia sorella è timidissima e a volte lo salutava appena. Non capiva il motivo di questo cambiamento, finché un'altra mamma non gli spiegò che eravamo gemelle».

Poco dopo arrivò il primo vero appuntamento: una passeggiata invernale ai laghetti. «Faceva freddo, ma fu una passeggiata bellissima. Con lui, in qualche modo, esce sempre il sole».

La relazione tra Loredana Lecciso e Al Bano è stata a lungo sotto i riflettori e spesso al centro di indiscrezioni. «Scrivevano che ci eravamo lasciati mentre in realtà continuavamo a vivere insieme», racconta.

Periodi intensi, ma anche complicati, segnati da troppe intromissioni. «La nostra unione era molto affollata, tra familiari e persone esterne. Questo ha creato problemi». Lecciso, però, non scarica tutte le responsabilità sugli altri: «Ho commesso errori anch’io, sono stata impulsiva e me ne assumo la responsabilità».

Ritocchi estetici

Nel corso dell'intervista affronta anche un altro tema che l'ha accompagnata per anni: quello dei presunti eccessi nei ritocchi estetici.

«Ho fatto un decimo di quello che è stato scritto», precisa, respingendo le critiche senza polemizzare.

E allarga il discorso a una riflessione più generale: «C'è chi sceglie la naturalezza e chi decide di intervenire sul proprio corpo. Nessuna delle due scelte rende una donna più autentica dell'altra».