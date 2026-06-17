  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A 61 anni Lorella Cuccarini non si ferma: «Il passo indietro può aspettare»

Covermedia

17.6.2026 - 16:30

Lorella Cuccarini
Lorella Cuccarini

A pochi mesi dai 61 anni, la conduttrice Lorella Cuccarini ha trovato un nuovo equilibrio tra benessere, lavoro e vita privata. E il futuro è ancora pieno di progetti.

Covermedia

17.06.2026, 16:30

17.06.2026, 16:44

A pochi mesi dai 61 anni, Lorella Cuccarini guarda al tempo che passa con uno spirito diverso. Meno pressione, più equilibrio e nessuna intenzione di rallentare.

La conduttrice e insegnante di «Amici» ha imparato ad ascoltare di più le esigenze del proprio corpo, lasciandosi alle spalle la ricerca costante della perfezione che ha accompagnato gran parte della sua carriera.

Anche il rapporto con l'attività fisica è cambiato. Dopo anni di allenamenti particolarmente intensi, oggi preferisce il pilates e una routine più sostenibile, costruita sul benessere e non sulla performance.

«Verrà il momento di fare un passo indietro, ma non ora»

Il nuovo equilibrio non ha però modificato le sue ambizioni professionali. Negli ultimi anni Cuccarini è tornata stabilmente al centro della scena televisiva, affiancando agli impegni sul piccolo schermo quelli teatrali.

L'idea di fermarsi resta lontana. «Verrà il momento di fare un passo indietro, ma non ora», dice in un'intervista su «Sette», guardando al futuro con entusiasmo e nuovi progetti.

Tra gli aspetti più curiosi della sua quotidianità c'è anche il soprannome di famiglia, «Pulik», nato dalla sua passione per i lavori domestici più impegnativi. Spostare mobili, smontare oggetti e dedicarsi alle grandi pulizie è un modo per scaricare le tensioni e ritrovare energia.

I prossimi mesi saranno dedicati a nuove sfide professionali. Dopo l'ultima stagione di «Amici», Cuccarini tornerà anche a teatro: nella stagione 2026-2027 entrerà nel cast della nuova edizione di «Aggiungi un posto a tavola», dove interpreterà Consolazione accanto a Giovanni Scifoni.

Per il momento, dunque, il passo indietro può ancora aspettare.

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3
Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»
Harper Beckham cerca di riconciliarsi con il fratello Brooklyn. Ecco com'è andata

Altre notizie

Dopo settimane difficili. Belen Rodriguez mano nella mano con il personal trainer, che sia nato un nuovo amore?

Dopo settimane difficiliBelen Rodriguez mano nella mano con il personal trainer, che sia nato un nuovo amore?

La faida continua. Harper Beckham cerca di riconciliarsi con il fratello Brooklyn. Ecco com'è andata

La faida continuaHarper Beckham cerca di riconciliarsi con il fratello Brooklyn. Ecco com'è andata

Aveva 84 anni. Uma Thurman, morto il padre Robert: fu il pioniere del buddhismo tibetano in America

Aveva 84 anniUma Thurman, morto il padre Robert: fu il pioniere del buddhismo tibetano in America