Lorella Cuccarini

La conduttrice riflette sulla partecipazione alla kermesse: «Sanremo mette sempre un po’ paura, ma stare sul palco con un amico mi rende tranquilla».

Lorella Cuccarini sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Si tratta di un sodalizio consolidato nel tempo, grazie alla lunga amicizia che lega i due personaggi televisivi.

«Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare, ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene», racconta la ballerina nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

«Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, in tv a «Buona Domenica», a teatro con «Grease» dove lui interpretava un dj: nelle pomeridiane di domenica si divertiva ad annunciare i risultati delle partite in diretta; nelle pause mangiavamo pane e nutella».

Nonostante la pressione in vista della kermesse, Lorella si sente a suo agio: «Sanremo mette sempre un po’ paura, è una macchina gigantesca, catalizza l’attenzione nazionale, ma stare sul palco con un amico mi rende tranquilla».

La Cuccarini ha voluto poi stemperare le polemiche secondo le quali è stata scelta per compiacere il governo attualmente in carica: «Ci faccio una risata sopra. Vivo la vita reale, non la bolla dei social, i detrattori lasciano il tempo che trovano, queste sono cattiverie che possono colpirti quando sei più giovane. Dopo quasi 40 anni di carriera faccio parlare il mio lavoro, non devo dare spiegazioni a nessuno».

Covermedia