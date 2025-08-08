Lorella Cuccarini

Sessant'anni, senza rimpianti. La showgirl si racconta tra Berlusconi, Parietti, Parisi e un'offerta mai dimenticata.

Covermedia Covermedia

Lorella Cuccarini compie sessant'anni e lo fa con un'intervista che torna sulle tappe decisive della sua carriera.

Alla domanda su quanto valesse la sua immagine, risponde senza esitare: «Un mio topless all'epoca valeva 150 milioni di lire». Playboy, racconta, le offrì 80 milioni. Rifiutò: non era il suo stile.

Nell'intervista al Corriere della Sera, la Cuccarini torna anche su un celebre aneddoto: «Berlusconi disse scherzando che ero l'unica donna senza tette che lavorava per lui». Parole che oggi ricorda con un sorriso e una certa ironia.

«Avevo paura di crederci troppo»

I rapporti con le colleghe? Franchi. Con Alba Parietti, racconta, ci fu tensione: «Fece polemica sui giornali per dire che eravamo due primedonne alla pari. Mi dispiacque. Le dissi: se hai un problema con me, parliamone tra noi».

Ancora più diretto il riferimento a Heather Parisi: «Fantastico 6? Fu Baudo a scegliere me. Lei aveva detto: o io o la ballerina di fila».

E poi c'è la fama: «La più amata dagli italiani» era uno slogan, ma Lorella non ci ha mai creduto fino in fondo. «Avevo paura di crederci troppo».

Sessant'anni compiuti con lucidità e leggerezza. E quello spirito da 45, che lei rivendica ancora oggi: «Mi sento più viva che mai. E non ho ancora detto tutto».