Nemo ha vinto l'Eurovision Song Contest (ESC). Durante la manifestazione dietro le quinte regnava il caos? Anche la delegazione della Svizzera era sull'orlo del collasso? blue News lo ha chiesto agli organizzatori dell'ESC.

Nemo canta la sua «The Code» dopo aver vinto il trofeo. IMAGO/Pixsell

Hai fretta? blue News riassume per te L'Eurovision Song Contest 2024 sarà ricordato dai fan per molto tempo, anche perché a Malmö, in Svezia, poco prima dello spettacolo finale sarebbe scoppiato il caos.

Mentre l'olandese Joost Klein è stato squalificato con poco preavviso, altri Paesi sarebbero stati sul punto di boicottare la serata conclusiva.

blue News ha chiesto informazioni agli organizzatori. L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER o EBU in inglese) ha confermato che ci sono stati dei problemi nella preparazione dello show finale. Mostra di più

Il quotidiano norvegese "VG" ha scritto questa settimana che Grecia, Gran Bretagna, Portogallo, Irlanda, Norvegia e Svizzera non avrebbero voluto partecipare alla finale del 68° Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, come abbiamo già riferito sulle nostre pagine.

Magnus Børmark, chitarrista del gruppo Gåte, che era presente per la Norvegia, ha descritto gli eventi che hanno portato alla finale dell'ESC, dal suo punto di vista.

«Abbiamo pensato se ritirarci o meno fino all'ultimo secondo. Molti di noi hanno reagito al fatto che Israele ha avuto l'opportunità di usare l'ESC come strumento politico», dice Børmark.

Schifferle: «La Svizzera non voleva ritirarsi dal ESC»

Il capo della delegazione della SRF, Yves Schifferle, è stato confrontato da blue News con le dichiarazioni del musicista norvegese. Ha confermato che «alcuni artisti hanno cercato il dialogo con l'UER in merito a certi atteggiamenti nel backstage».

Tuttavia, ha negato che la Svizzera abbia accettato di esibirsi solo poco prima dell'inizio della finale.

«La nostra delegazione non ha mai voluto ritirarsi dall'ESC», ha dichiarato a blue News. «Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il centro media dell'UER».

L'UER conferma i problemi

L'Unione Europea di Radiodiffusione (UER o EBU in inglese) è l'organizzatore dell'ESC. Ha confermato a blue News che ci sono stati effettivamente dei problemi nel periodo precedente lo spettacolo finale.

«Abbiamo parlato con un certo numero di delegazioni durante l'Eurovision Song Contest di vari problemi che sono stati portati alla nostra attenzione».

E ancora: «Gli organi dell'UER stanno riesaminando gli eventi relativi all'ESC di Malmö insieme ai capi delegazione, al fine di procedere in modo costruttivo e positivo e garantire che i valori dell'evento siano rispettati da tutti».

I responsabili dell'UER non hanno fornito ulteriori dettagli a blue News.

Anche la domanda sul perché diversi Paesi (tra cui la Svizzera) fossero assenti alle prove della sfilata delle bandiere non ha trovato risposta.

Problemi da discutere alla prossima riunione

Secondo l'UER, è ora previsto che i singoli incidenti vengano discussi dall'organo direttivo dell'evento, l'Eurovision Song Contest Reference Group, composto dai rappresentanti delle emittenti partecipanti, in occasione della prossima riunione.

Il management di Nemo non ha ancora commentato i fatti relativi alla finale dell'ESC.

La scorsa settimana, in un'intervista rilasciata alla rivista tedesca «Spiegel », lo stesso Nemo ha dichiarato di non voler fare commenti: «Al momento non voglio commentare, non credo che abbia senso ora».