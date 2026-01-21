  1. Clienti privati
«Loro è sparito»: Sorrentino chiarisce cosa è successo

21.1.2026 - 16:30

Diritti e distribuzione: perché il film su Berlusconi non si vede in Italia.

Sorrentino interviene sul destino di «Loro», il film ispirato alla figura di Silvio Berlusconi, oggi assente dalle piattaforme streaming e dai palinsesti televisivi italiani.

In una recente intervista a Fanpage.it, il cineasta napoletano, autore di «La grande bellezza» e «È stata la mano di Dio», sposta l’attenzione dal piano artistico a quello industriale. «Il film non è disponibile perché chi ne detiene i diritti non lo manda in onda», ha spiegato, chiarendo come la vicenda non abbia a che fare con il contenuto dell’opera. Una precisazione che ridimensiona le ipotesi di censura circolate negli anni e riporta la questione sul terreno della distribuzione.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, i diritti televisivi di «Loro» risultano riconducibili all’area Mediaset, che non ha mai programmato una messa in onda né promosso una reale distribuzione digitale nel mercato italiano.

Uscito nelle sale nel 2018 in due parti e successivamente riunito in una versione unica destinata soprattutto all’estero, il film racconta il potere come spettacolo e vuoto simbolico. Al centro dell’opera, l’interpretazione di Toni Servillo, tra le più discusse della sua carriera. Anche l’attore ha confermato l’anomalia distributiva: «Il film in Italia non c’è», ha dichiarato, sottolineando come continui invece a circolare regolarmente fuori dai confini nazionali.

Il risultato è un paradosso evidente: un titolo italiano, firmato da uno degli autori più riconosciuti a livello internazionale, resta invisibile proprio nel Paese che lo ha prodotto. Nel frattempo, alcune sequenze di «Loro» riemergono sui social, in particolare su TikTok, alimentando una riscoperta frammentaria e non ufficiale.

Sul fronte professionale, il percorso del cineasta prosegue. Dopo «Parthenope», presentato nei circuiti internazionali, il regista è al lavoro su nuovi progetti tra cinema e serialità, con uno sguardo sempre più orientato al mercato globale.

